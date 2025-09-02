La Fundación Cajasol arranca en Sevilla una nueva edición de los talleres de poesía y creación literaria 'Ars Poeticca'

Cartel de los talleres de poesía y creación literaria 'Ars Poeticca'. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha puesto en marcha una nueva edición de los talleres de poesía y creación literaria 'Ars Poeticca', una propuesta formativa dirigida a quienes desean "mejorar su escritura, comunicarse con claridad y desarrollar una voz literaria propia".

Según una nota emitida por Cajasol, en esta ocasión se llevará a cabo el taller 'Escribir es comunicar' (Nivel II), en el que se proporcionarán "herramientas para enriquecer el vocabulario, ganar confianza al escribir y superar bloqueos creativos".

Como proyecto final, el grupo trabajará en la elaboración de una biografía colectiva de Bécquer.