Fundación Cajasol y el C.D. Sordos de Huelva refuerzan su alianza y el club estrena nuevo nombre

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente del C.D. Sordos de Huelva, José Sandalio Benabat, han firmado un acuerdo de colaboración por el que todos los equipos del club pasarán a denominarse 'C.D.S. Huelva-Fundación Cajasol'.

Según ha indicado la fundación en una nota de prensa, este convenio representa "un paso" más en la estrecha relación que ambas entidades mantienen desde hace años, y supone un compromiso renovado con el apoyo al deporte inclusivo y de base.

Así, como principal novedad, todos los equipos del club competirán bajo el nombre 'C.D.S. Huelva.-Fundación Cajasol', lo que "refuerza la visibilidad y el respaldo institucional de la Fundación Cajasol al proyecto deportivo".

Este acuerdo reafirma los objetivos comunes que ambas entidades comparten: la igualdad de oportunidades, la promoción del talento joven, la educación en valores a través de la práctica deportiva y el fomento de hábitos de vida saludable.

En este sentido, la Fundación Cajasol continúa impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo social y deportivo en Andalucía, promoviendo la inclusión y el compromiso con colectivos que merecen especial atención y reconocimiento.