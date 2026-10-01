La Fundación Cajasol celebra en Huelva la tercera edición de su Open de Ajedrez

Cartel de III Open de Ajedrez Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol celebrará el próximo sábado, 3 de octubre, a partir de las 10,00 horas, la tercera edición del Open de Ajedrez, una competición que se ha consolidado como "uno de los encuentros más destacados del calendario ajedrecístico onubense" tras el "éxito" cosechado en sus anteriores ediciones.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el torneo tendrá lugar en la sede de la Fundación Cajasol en Huelva, y reunirá a jugadores y aficionados procedentes de distintos puntos de Andalucía en una jornada dedicada al deporte, la estrategia y la convivencia.

La competición cuenta con la colaboración de Tinto Noticias, la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) y la Delegación Onubense de Ajedrez (DOA). Además, será valedera para Elo FADA y se disputará mediante sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada.

El III Open de Ajedrez Fundación Cajasol repartirá un total de 1.500 euros en premios, de los cuales 600 euros corresponderán al ganador absoluto del torneo. Asimismo, la organización entregará más de una decena de trofeos y medallas, prestando una especial atención a la participación de los jugadores más jóvenes, ya que todos los menores de ocho años recibirán una distinción.

Las dos primeras ediciones del torneo contaron con una destacada participación de jugadores titulados, incluyendo grandes maestros, maestros internacionales y maestros FIDE, contribuyendo a situar esta cita como una referencia dentro del panorama ajedrecístico andaluz. Con iniciativas como esta, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con el fomento del deporte, la formación y la convivencia, impulsando actividades que promueven valores como el esfuerzo, la concentración, el respeto y el aprendizaje continuo.

Las personas interesadas en participar pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico 'direccion@tintonoticias.com' o en el teléfono 635 179 379.