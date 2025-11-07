Fundación Cajasol conmemora el Día del Flamenco con una programación especial de actividades en Cádiz

Archivo - La sde de la Fundación Cajasol en Cádiz - CAJASOL - Archivo

CÁDIZ 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol va a poner en marcha una programación especial con motivo de la conmemoración del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad, complementando el programa de actividades desarrollado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

En una nota, Fundación Cajasol ha apuntado que su sede gaditana, en la Plaza San Antonio, acogerá una serie de actos en torno a la celebración del Día Internacional del Flamenco, que se conmemora el 16 de noviembre.

El ciclo pasa por acercar este arte a las nuevas generaciones, además de apostar por primeras figuras en el cante de la actualidad. Además, como novedad, la entidad colabora y estará presente en la entrega de los décimos Premios Internacionales del Flamenco Silverio Franconetti, que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de la capital.

La programación dedicada a los más pequeños arrancará el 11 de noviembre, con el jerezano Manuel Cantarote, que acercará el ritmo, las palmas y el compás a los escolares de los centros de educación Primaria. En esta línea, el 12 de noviembre será el bailaor Fernando Jiménez quien imparta un curso participativo y didáctico de baile por bulerías.

Reafirmando el compromiso con la cultura andaluza y la difusión de nuestras raíces, el ciclo 'Cádiz Canta' contará con la presencia de las voces de Antonio Reyes y Lela Soto, los días 13 y 27 de noviembre, respectivamente. Estos encuentros acercarán a la ciudadanía "la elegancia, el sentimiento y la pureza" del flamenco actual por un precio simbólico de 10 euros.

Las entradas pueden adquirirse de forma online en la web de la Fundación Cajasol, y en la taquilla de Cádiz en horario de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 18,00 horas.

Con esta programación, la Fundación Cajasol ha manifestado que pone en valor su compromiso con la cultura, la promoción del talento y la identidad andaluza, acercando propuestas artísticas y sociales a toda la ciudadanía en un ambiente participativo, accesible y abierto a todos.