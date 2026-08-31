Fundación Cajasol impulsa la comunicación entre centros educativos y familias de casi 48.000 hogares andaluces

Leticia Álvarez-Cervera, fundadora y CEO de Kids&Clouds; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y Rodrigo Charlo Molina, socio de la compañía, durante la firma del acuerdo - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol impulsa, junto a 'Kids&Clouds', una iniciativa destinada a fortalecer la comunicación entre los centros educativos y las familias andaluzas, reafirmando su compromiso con la educación, la innovación y el bienestar de las personas. La firma del acuerdo ha contado con la participación de Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; Leticia Álvarez-Cervera, fundadora y CEO de Kids&Clouds y Rodrigo Charlo Molina, socio de la compañía, quienes han destacado la importancia de impulsar herramientas que favorezcan una comunicación más eficaz entre los centros educativos y las familias.

A través de este acuerdo, la citada fundación, como destaca en un comunicado, contribuye a la transformación digital del sector educativo andaluz, favoreciendo una gestión más eficiente de los centros y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

La iniciativa contempla una importante labor de sensibilización que permitirá llegar a 950 centros educativos andaluces, cuyos equipos directivos recibirán información sobre cómo una comunicación más eficaz con las familias puede contribuir directamente a mejorar la conciliación de madres, padres y personas cuidadoras.

Además, gracias al patrocinio de la Fundación Cajasol, hasta 70 centros educativos podrán acceder de manera gratuita durante un año a la plataforma de comunicación Kids&Clouds, lo que supondrá un impacto directo en aproximadamente 3.500 familias andaluzas.

Esta medida permitirá a los centros modernizar sus procesos de comunicación y ofrecer a las familias información más clara, accesible y organizada sobre la actividad educativa de sus hijos. El alcance de esta alianza, sin embargo, va más allá de los centros que recibirán el patrocinio. Tomando como referencia las familias vinculadas a los 950 centros sensibilizados, la iniciativa podría generar un impacto indirecto de hasta 47.500 familias andaluzas, "fomentando una reflexión sobre la importancia de una comunicación fluida entre escuela y hogar como herramienta para favorecer la corresponsabilidad y la conciliación".

"El ritmo de vida actual hace cada vez más difícil compaginar el trabajo con el seguimiento del día a día de los menores. Por ello, la Fundación Cajasol ha querido poner el foco en las familias, facilitando el acceso a herramientas que permitan a madres y padres organizarse mejor, anticiparse a las necesidades de sus hijos y disponer de toda la información del centro en un único canal seguro y accesible", añade la fundación en su comunicado.

Con el respaldo de la Fundación Cajasol, la alianza genera beneficios para todos los actores implicados en la comunidad educativa. De este modo, para los equipos directivos, supone una oportunidad para mejorar el control, la gestión de sus centros y avanzar en procesos de innovación; para el profesorado, aporta rapidez y agilidad en las tareas diarias, permitiéndoles dedicar más tiempo a la atención educativa del alumnado, y para las familias, ofrece una comunicación clara, ordenada y accesible que facilita la conciliación de la vida laboral y familiar.

El compromiso de Fundación Cajasol con la educación y las familias andaluzas La Fundación Cajasol lleva décadas impulsando iniciativas que contribuyen al desarrollo educativo, cultural y social de Andalucía. Con este acuerdo, la entidad refuerza una línea de trabajo centrada en la innovación educativa y el apoyo a las familias andaluzas, promoviendo soluciones tecnológicas que fortalecen la relación entre los centros educativos y su comunidad.

A través de esta colaboración con Kids&Clouds, Fundación Cajasol no solo facilita la digitalización de los centros, sino que también fomenta modelos de comunicación más eficaces que contribuyen al bienestar de las familias y a una educación más conectada con las necesidades actuales de la sociedad.