La Fundación Cajasol inaugura en Córdoba la exposición 'La eternidad del instante'

Inauguración en la sede de la Fundación Cajasol de Córdoba de la muestra 'La eternidad del instante'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acogió el pasado viernes la inauguración de la exposición 'La eternidad del instante. La fotografía en la Real Academia de Córdoba', una muestra organizada junto a la Real Academia de Córdoba que reivindica el valor de la fotografía como herramienta de conservación de la memoria, documento histórico y disciplina artística de primer nivel.

El acto, según ha informado la Fundación Cajasol en una nota comenzó con el saludo institucional del delegado de la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, Juan Manuel Carrasco, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó el compromiso de la entidad con la promoción cultural y la difusión del patrimonio artístico cordobés.

A continuación, intervino el presidente de la Real Academia de Córdoba, Bartolomé Valle Buenestado, quien resaltó la colaboración entre ambas instituciones para hacer posible una exposición que refleja la importancia de la fotografía en la construcción y preservación de la memoria colectiva de la ciudad.

Por último, tomó la palabra uno de los comisarios de la muestra, Pepe Gálvez, quien subrayó el papel de la fotografía como una manifestación artística plenamente consolidada, defendiendo su reconocimiento en igualdad de condiciones con otras disciplinas tradicionalmente consideradas mayores dentro del ámbito de las bellas artes. Su intervención sirvió también para contextualizar el contenido de la exposición y la relevancia de los autores seleccionados.

La inauguración reunió a más de 180 personas, una cifra que confirma la gran expectación despertada por esta propuesta cultural, que acerca al público una selección de obras firmadas por cinco fotógrafos y académicos: Juan Vacas Montoro, Ladislao Rodríguez Galán 'Ladis', Francisco Sánchez Moreno, Antonio Jesús González y Victoria Adame. La muestra ha sido comisariada por José Gálvez y Francisco Sánchez Moreno.

'La eternidad del instante' podrá visitarse en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba hasta el próximo 8 de noviembre, y permanecerá abierta de lunes a sábado, en horario de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta exposición se enmarca en la programación cultural que la Fundación Cajasol desarrolla a lo largo del año en sus distintas sedes, con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura, impulsar la creación artística y poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Andalucía. A través de iniciativas como esta, la Fundación reafirma su compromiso con la difusión del conocimiento y el acercamiento de las distintas manifestaciones artísticas a la sociedad.