Fundación Cajasol inaugura en Sevilla la muestra 'Las mujeres de Goya'

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este viernes la exposición 'Las mujeres de Goya', una muestra que presenta una colección 85 obras de arte que nos adentran en el análisis que a lo largo de su dilatada carrera Francisco de Goya realizó del mundo femenino.

En el acto han participado el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la comisaria de la muestra, María Toral, señala la fundación en un comunicado, que destaca que se trata de una muestra "que, sin duda, será una de las protagonistas de la apuesta cultural de Cajasol para este tramo final del año en Sevilla y en Andalucía. No sólo por el peso artístico del genial Goya, también por su temática", ha afirmado su presidente, Antonio Pulido.

Además, Pulido ha subrayado el compromiso de la entidad que preside con la cultura en estos tiempos tan difíciles:. "En estos momentos de incertidumbre y grave crisis económica, nuestra institución mantiene su esfuerzo y su compromiso y continúa acercando a nuestra tierra exposiciones de gran prestigio como esta, unos contenidos culturales de primera calidad que ayuden a reactivar esta importante industria tan golpeada por la pandemia".

Por su parte, la comisaria de la exposición ha explicado que en las 85 obras "veremos a la mujer del tiempo de Goya como protagonista principal y cómo no se limita a representarla como una musa o, como hacían otros artistas de la época, de formas alegóricas, él representa la situación real de la mujer en esa centuria".

"Denuncia situaciones injustas a las que estaba sometida la mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, como el matrimonio por conveniencia, la prostitución, los abusos* y todo eso, hace que deje constancia, como un testigo fiel de su época, de una problemática que ya existía y que llevaba siglos existiendo, y que él denunció como ningún artista había hecho antes", ha señalado la comisaria.

MUJERES DE GOYA

La tipología pictórica y retratista sobre la mujer forma parte de la producción artística de Goya. Pocos artistas han sido capaces de alejarse de la idea de la mujer como una musa estanca para representarla en distintas facetas. Se podrá ver distintos modelos femeninos "inmortalizados" en un momento histórico en el que la mujer carecía de la posición reconocida que tiene actualmente en la sociedad.

Se trata de mujeres valientes como Agustina de Aragón, mujeres luchadoras y solidarias, inconformistas, incluso inmortaliza a una torera como 'la Pajuelera'. Además, muestra la cara más amarga de la realidad a través de la prostitución o la misoginia. "Por supuesto, no podemos olvidarnos de 'las majas', esas figuras femeninas más libres y trasgresoras del pueblo cuyo vestuario fue copiado por las damas de la aristocracia que tanto deseaban ser retratadas por Goya". Hoy, con siglos de distancia apreciamos como esa presencia no se limita solo a esas obras de encargo si no que, en su producción gráfica, sus creaciones más libres, las mujeres tienen un indudable protagonismo.

El artista realizó cuatro grandes series de grabados Los Caprichos (1799), La Tauromaquía (1814-1816), Los Desastres de la guerra (1810-1820) y Los Disparates o Proverbios (1815-1824). Más de 200 obras que no solo poseen un gran valor artístico sino que con la perspectiva del tiempo podemos decir que suponen una crónica inigualable de la época del artista".

Para esta exposición, se han seleccionado piezas de las cuatro series citadas, relacionadas entre sí por un elemento común a todas ellas: la presencia femenina, "que a veces se alza como protagonista; en otras ocasiones, se sitúa en un segundo plano e, incluso, en otras tan solo se intuye con recursos metafóricos. La muestra estará abierta al público hasta el día 10 de enero, de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, de lunes a sábado.