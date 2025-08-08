Fundación Cajasol muestra en El Puerto una colección propia con obras de pintores de la provincia de Cádiz

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, en la inaguración de una muestra sobre pintores gaditanos - FUNDACIÓN CAJASOL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cajasol ha inaugurado la exposición 'Espejos de sol y sal. Pintores gaditanos en la Colección Fundación Cajasol (1970-2000)', en el Centro Cultural Alfonso X El Sabio de El Puerto de Santa María, la cual reúne una selección de obras de artistas de la provincia de Cádiz, pertenecientes a tres generaciones diferentes y que forman parte de la Colección Fundación Cajasol.

El acto de inauguración, celebrado en la tarde del jueves, ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, y el comisario de la muestra, Juan R. Rodríguez-Mateo, como ha informado la entidad en una nota.

Pulido ha explicado que con esta selección de pintura gaditana de la Colección de la Fundación Cajasol se quiere "hacer un homenaje a la provincia, a su talento artístico en tantas disciplinas y a la vinculación histórica que nos une a este territorio".

Asimismo, ha expuesto el contenido de una muestra que "nos habla de tres generaciones de grandes pintores gaditanos y de la belleza de los paisajes marineros, de la poesía que inspira esta tierra de flamenco y de otros genios del arte como Camarón".

Por su parte, el comisario ha subrayado "el valor de esta pequeña pero intensa selección", con 12 obras de 12 artistas que "resumen la riqueza de la colección" y permiten "recuperar creadores que han quedado en el olvido y cuyas trayectorias reflejan parte de la historia cultural y social de Andalucía".

Por último, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha destacado "el compromiso de El Puerto con la cultura y su apuesta por combinar la conservación del patrimonio con una mirada al futuro", asegurando que su intención como gobierno es que la ciudad sea "un referente cultural", para añadir que esta exposición "refleja ese equilibrio entre tradición y modernidad".

El título de la muestra, inspirado en un poema de Fernando Villalón que Camarón de la Isla llevó al cante por alegrías, evoca la luz, la sal y el carácter único de la cultura gaditana. Los artistas seleccionados, nacidos entre 1932 y 1971, reflejan la diversidad y riqueza creativa de la provincia durante el último tercio del siglo XX.

Además de figuras consolidadas, en esta muestra, se rescata a creadores que, a pesar de su relevancia, han quedado en el olvido, ofreciendo una oportunidad para recuperar su trabajo, ha apuntado Fundación Cajasol.

Así, la muestra incluye desde los veteranos nacidos en los años 30, como Manuela Pozo y Carlos Ayala, hasta los creadores más jóvenes, como Paco Pérez Valencia y MP & MP Rosado, enseñando la evolución del arte en Cádiz a través de perspectivas diversas.

Las obras expuestas abarcan un período que va de 1970 al 2000, una etapa en el que los artistas gaditanos exploraron nuevas formas de expresión, desde el realismo hasta la abstracción, pasando por propuestas conceptuales.

Figuras como Joaquín Cañete Babot, Juan Gutiérrez Montiel, Ángel Torres Aléu o Chema Cobo representan "una generación pionera que abrió caminos para los creadores posteriores como Pérez Valencia o Fernando Clemente".

La exposición permanecerá abierta al público del 7 de agosto al 14 de septiembre, de lunes a sábados, de 11,00 horas a 13,30 horas, y de 17,00 horas a 20,45 horas, estando los domingos y festivos abierta solo en horario de mañana.