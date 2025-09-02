Fundación Cajasol organiza la segunda edición Open de Ajedrez en Huelva

HUELVA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los aficionados y aficionadas al ajedrez tienen una cita con el II Open de Ajedrez Fundación Cajasol, un evento que se afianza tras "el éxito" de la primera edición y que tendrá lugar los días 19 y 20 de septiembre en la sede onubense de esta entidad.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el torneo, que cuenta con la colaboración del periódico Tinto Noticias, de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA) y de la Delegación Onubense de Ajedrez (DOA), se completa este año con una simultánea y conferencia que serán ofrecidas por el único Maestro Internacional onubense de este deporte, Carlos Barrero.

Estas dos actividades previas al torneo tendrán lugar el 19 de septiembre en horario de tarde, tras lo que un día después, a partir de las 10,00 horas, comenzará una competición que este año también cuenta con la colaboración del Hotel GrowersGo Boutique de Huelva, que ofrece un descuento especial a todos los inscritos que quieran asistir el viernes a la conferencia y simultánea.

El II Open de Ajedrez Fundación Cajasol, valedero para Elo FADA, se desarrollará mediante sistema suizo a siete rondas de 8'+3'' y repartirá hasta 1.200 euros en premios, de los que 400 serán para el ganador absoluto. Además, habrá más de una decena de trofeos y medallas para todos los jugadores y jugadoras menores de ocho años.

Todas las personas interesadas en inscribirse al torneo, que al año pasado contó con la participación de varios Maestros Internacionales y Maestros FIDE de ajedrez, pueden consultar las bases del campeonato en el siguiente enlace de la DOA: https://fadajedrez.com.es/images/2025/PEPELU_2025/Bases_II_O...