La Fundación Cajasol se suma a la Noche en Blanco en Sevilla: estas son las actividades culturales programadas

Vista general de la exposición 'Mientras haya unos ojos que reflejen' de la Colección Fundación Cajasol. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol se suma un año más a la Noche en Blanco de Sevilla, el 2 de octubre, una de las citas culturales más destacadas de la ciudad, con una programación especial que ofrecerá al público propuestas artísticas, visitas guiadas, talleres creativos y música en directo en su sede de Sevilla. De este modo, la institución abrirá sus puertas para acoger una serie de actividades dirigidas a públicos de todas las edades, reafirmando su compromiso con la difusión de la cultura y el acceso de la ciudadanía a experiencias culturales de calidad.

La programación incluirá las 'microvisitas' a la exposición Arte contemporáneo andaluz en la Colección Bassat, en la Sala Murillo, con pases a las 20,30; 21,00; 21,30; 22,00; 22,30 y 23,00 horas. A través de recorridos de 20 minutos, los visitantes podrán acercarse a una selección destacada de obras del arte contemporáneo andaluz, informa la entidad en un comunicado.

Por su parte, la Sala Velázquez acogerá las 'microvisitas' teatralizadas a la exposición 'Mientras haya unos ojos que reflejen', una original propuesta que combina mediación cultural e interpretación y que contará con pases desde las 20,30 hasta las 22,00 horas. Las familias podrán participar en los talleres Estampación geométrica y minimalismo y Romancero ilustrado, dedicados a la experimentación artística y la ilustración de textos de Gustavo Adolfo Bécquer mediante acuarela.

Ambos se desarrollarán en el Foro Fundación Cajasol en dos sesiones de sesenta minutos de duración. Asimismo, la Sala Vanguardia permanecerá abierta durante esta cita cultural con la exposición 'Atizar lumbre interior', primera muestra de Manolo García en Sevilla, que reúne más de una treintena de pinturas y esculturas y ofrece una aproximación al universo creativo del reconocido artista.

La programación se completará con el concierto Los Geiperman. Tributo a Hombres G, que tendrá lugar a las 22,00 horas en el Patio de la Fundación Cajasol, incorporando la música en directo a una noche dedicada a la cultura y la participación ciudadana.

Con esta programación, la Fundación Cajasol vuelve a sumarse a una iniciativa que promueve el encuentro entre ciudadanía, patrimonio y cultura, contribuyendo a dinamizar la vida cultural de Sevilla y acercando propuestas culturales a públicos diversos. Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.