Juan Pinilla presenta este jueves en Granada su último disco

El cantaor granadino Juan Pinilla, Lámpara Minera 2007 del Festival de Las Minas de La Unión y nominado a los Grammy Latinos en 2014, presenta este jueves en Granada su último disco, que dedica a Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, coincidiendo con el 130 aniversario de su nacimiento y el centenario de la publicación 'El ideal andaluz'.

El disco, editado por la cooperativa Atrapasueños, será presentado a las 20,30 horas en la sede de CCOO en Granada, y después seguirá de gira este viernes en la localidad de Manilva (perteneciente a la Ruta de Blas Infante), el 28 de febrero cantará en Gilena (Sevilla) y Castro del Río (Córdoba). A principios de marzo Pinilla se marchará a Londres y desde allí partirá de gira por Oriente Medio. A su regreso, actuará en Altea (Alicante) en el Teatro Eñe de Madrid, y en ciudades como Sevilla, Cartagena, Cádiz y Huelva.

Este último trabajo incluye temas con textos del poeta gaditano Juan José Téllez, unos poemas del dramaturgo Salvador Távora, antiguas letras del cantaor-protesta 'el Piki', del poeta gitano José Heredia Maya, letras del poeta granadino Juan de Loxa y extractos de discursos de Blas Infante.

"Es el de contenido más flamenco de cuantos discos he grabado, ya que tiene soleá, seguiriyas, tonás, romances, fandangos, malagueñas y fandango de Pérez de Guzmán, cantiñas, tangos y bulerías", ha indicado Pinilla en declaraciones a Europa Press.

Con el título 'Juan Pinilla canta a Blas Infante', el disco cuenta con la guitarra del almeriense David Caro, y sirve al granadino para rescatar un cante del Niño de la Rosafina, cantaor flamenco clásico de los años 30 y 40 oriundo de Casares y amigo personal de Blas Infante. El disco se compone de un total de 11 temas dedicados a Blas Infante y Andalucía, temática que no se trabajaba en el mundo del flamenco desde que el fallecido cantaor granadino Antonio Cuevas 'El Piki' grabara su homenaje a Blas Infante con letras de José Heredia Maya.

Pinilla considera que Blas Infante "no es sólo el padre de la patria andaluza, que ya es todo un hito", si no un gran ideólogo que profundizó en los asuntos del flamenco como música autóctona de Andalucía y cuyas teorías sostengo en gran parte"

"Me he divertido mucho grabando este disco y he podido de nuevo trabajar textos de Juan José Téllez, Juan de Loxa, Salvador Távora y el desaparecido escritor granadino José Heredia Maya. También me ha servido para rendirle tributo póstumo a Antonio Cuevas 'El Piki' con el que comparto varias cosas: la admiración por Blas Infante, el amor por el flamenco y por nuestra Granada y el honor de ser plateros orgullosos de nuestra Peña de La Platería", ha mantenido.

Juan Pinilla Martín (Huétor Tájar, 2 de enero de 1986 ) es un cantaor de flamenco granadino, crítico, escritor, investigador y columnista. En agosto de 2007 ganó el Festival del Cante de las Minas, con el premio Lámpara Minera 2007, considerado el galardón flamenco más importante de la actualidad. Estudió Traducción e Interpretación. Ha sido nominado a los Premios Grammy Latinos 2014 en la categoría mejor disco de flamenco con 'Jugar con Fuego' (Valparaíso ediciones).