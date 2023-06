Más de un centenar de alumnos del Instituto de Estudios Cajasol de Sevilla despiden el curso 2022/2023

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Cajasol ha celebrado el acto de clausura del curso académico 2022/23, que ha reunido en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a los más de 100 alumnos que acaban de finalizar su Máster, acompañados de sus familias, así como a los integrantes del claustro de profesores y representantes de las empresas que colaboran con esta Escuela de Negocios.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, se ha dirigido a los jóvenes a través de una entrevista a cargo del periodista Jesús Vigorra, ha detallado la institución en una nota del instituto. Como economista y miembro de Funcas (Fundación de Cajas de Ahorros), Antonio Pulido ha señalado la importancia de "saber gestionar la incertidumbre".

"Nos tenemos que acostumbrar a las situaciones complejas. Vivimos en una situación de incertidumbre desde hace muchos años, con la caída de las Torres Gemelas, una crisis financiera, una pandemia, una guerra en Europa... Todas esas circunstancias han alterado las variables de la economía. Pero esta incertidumbre no nos debe asustar", ha argumentado.

Así, ha puesto en valor la "preparación" con la que estos alumnos se enfrentan al futuro tras la "formación de élite" que han recibido en el Instituto de estudios Cajasol de cara a la nueva era tecnológica y digital. Pulido ha huido de los "tópicos de los libros de consejos".

"La principal ayuda es uno mismo, tener claro dónde se quiere ir y cómo conseguirlo. Aclararse, tomar decisiones. Intentar ser lo que a uno le gusta...si no lo haces con pasión, si lo que haces no te divierte, no te alegra... el beneficio individual es compatible con el beneficio colectivo. Que uno sepa que lo que está haciendo sirve para la colectividad, para el resto de la sociedad".

En este sentido, ha instado a adaptarse "a lo que demandan la sociedad y los nuevos tiempos. El directivo de ahora tiene que tener las habilidades digitales que demandan todos los sectores, de trabajo en equipo, de la visión de sostenibilidad a futuro y de adaptación al uso de nuevas herramientas que vayan apareciendo".

Posteriormente, ha intervenido la abogada, economista y empresaria de origen ruso Anastasia Sedykh, que ha trasladado a los alumnos las lecciones obtenidas de su propia vida, ejemplo de "superación y reinvención", desde su nacimiento en Rusia, donde tuvo una "dura infancia", hasta su situación actual como socia fundadora de su propio despacho.

Tras llegar a España como refugiada con su familia, tuvieron que recurrir a Cáritas y vender pulseras en la Rambla: "El primer trabajo de mi madre fue vender periódicos en un semáforo. Yo trabajé de camarera de piso y limpieza. Quiero con esto deciros que en la vida habrá muchos nuevos inicios".

Cada día pasaba por la puerta de la Universidad camino al trabajo y recuerda que "siempre me paraba embobada y me imaginaba cómo algún día iría a estudiar allí. Cuando tengáis un objetivo, dad siempre un paso hacia él". Gracias a su insistencia, logró matricularse para obtener el graduado escolar y, finalmente, estudió una carrera. Sedykh ha instado a los oyentes a ser "perseverantes y descarados". "Me gustaría que creyérais en la magia de la vida. Habéis completado vuestra formación, pero el éxito profesional precisa de vuestra actitud", ha concluido.

Los alumnos del Instituto de Estudios Cajasol han recibido los diplomas de manos de los directores de los ocho másteres que ofrece en las áreas de Finanzas, Gestión de Recursos Humanos, Marketing y Comunicación Digital, Negocios Internacionales, Asesoría Fiscal, Asesoría Jurídica de Empresas, Derecho Administrativo y Derecho Público Económico.