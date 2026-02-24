'Mujeres en Escena' regresa a Cajasol en Huelva con cuatro propuestas que "reivindican el talento femenino"

Cartel del ciclo 'Mujeres a Escena' de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva acoge durante el mes de marzo la tercera edición de 'Mujeres en Escena', una programación que se ha convertido en "cita ineludible" para los amantes de la narración oral y las artes escénicas para "reivindicar el talento femenino".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, coordinado por Irene Reina, el ciclo reúne a cuatro creadoras que comparten una misma pasión por contar historias. La apertura, el 4 de marzo, correrá a cargo de Sheila Blanco, cantante, compositora y divulgadora musical que presentará 'Cantando a las poetas del 27'. En este espectáculo, la artista salmantina acompaña al piano los versos de autoras fundamentales de la Generación del 27 como Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarinéu.

Sus composiciones ahondan en las emociones que impregnan los poemarios de estas escritoras, abordando temas universales como el amor, el dolor, el exilio o la belleza. Sheila Blanco ha editado cinco discos, ha colaborado en programas de televisión como 'La Voz Kids' de Antena 3 y participa habitualmente en espacios radiofónicos de la Cadena Ser y Radio Nacional de España. Su proyecto de Bioclassics, biografías cantadas de célebres compositores clásicos lanzado en 2020, alcanzó un notable éxito viral a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, el 11 de marzo será el turno de Aurora Maroto, narradora madrileña que traerá a Huelva su espectáculo 'De amor y otros líos'. La propuesta invita al público a recorrer las relaciones entre hombres y mujeres desde que el mundo empezó a girar: picardías, engaños, malentendidos, encuentros, desencuentros y, sobre todo, mucha pasión.

Graduada en Educación Social y con un Experto Universitario en Malos Tratos y Violencia de Género, Aurora Maroto lleva la narración oral a festivales, centros culturales, bibliotecas, institutos y asociaciones, siempre con el convencimiento de que un cuento hecho palabra requiere cuidado y respeto para echar a volar.

La tercera cita, el 18 de marzo, llegará de la mano de Noelia Camacho, narradora, actriz y directora de teatro originaria de Jaén. Su espectáculo, 'Semillas y simientes', habla de secretos guardados en cajones que, como las semillas, crecen y crecen. Pedagoga de formación, Noelia Camacho cuenta que fue su abuelo quien la sentaba en sus rodillas cada mañana para narrarle historias inventadas, una fascinación que pervive intacta y que la ha llevado a dedicar cuerpo y alma a este oficio.

El ciclo se despedirá el 25 de marzo con Elia Tralará, narradora y actriz profesional cuya vocación por las historias nació en un diminuto pueblo de la provincia de Segovia. Presentará 'Quién demonios es Blancaflor', un relato de aventuras y prodigios basado en un cuento popular. Blancaflor, hija de un personaje ilustre y maligno del que no parece haber heredado sus genes, es astuta, valiente y poseedora de superpoderes dignos de una superheroína. A través de la voz, el cuerpo, la música y el ritmo, Elia Tralará rescata esta historia de magia, misterio, romance y persecuciones.

La artista, profesionalizada desde 2008, ha participado en festivales internacionales como El Caribe Cuenta en Barranquilla (Colombia) o el Festival Cuéntamelo en Lima (Perú), y en 2017 fundó la compañía Elia & Uxía junto a la multinstrumentista Uxía López. Todas las funciones comenzarán a las 20,00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Huelva, situada en la calle Puerto, 10, cuarta planta. La entrada es libre hasta completar aforo.