La nueva sede de la Fundación Cajasol en Córdoba tendrá más de 1.400 m2 de superficie útil

El edificio que acogerá la nueva sede de la Fundación Cajasol.

CÓRDOBA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha aprobado el proyecto de reforma integral del inmueble situado en la calle Concepción número 5 de Córdoba, una actuación que permitirá dotar a la ciudad de un nuevo espacio, de más de 1.400 m2 de superficie útil, distribuidos en cinco niveles, para la cultura, la acción social y el emprendimiento.

Así lo ha indicado la fundación en una nota en la que ha señalado que, en palabras de su presidente, Antonio Pulido, "esta nueva sede representa un paso decisivo en nuestro compromiso con Córdoba, un proyecto concebido para fortalecer la vida cultural y social de la ciudad y para acercar aún más la actividad de la Fundación Cajasol a todos los cordobeses".

Con esta intervención, la entidad refuerza su presencia en la provincia y consolida un espacio moderno, accesible y plenamente orientado al servicio de la ciudadanía.

La futura sede contará con más de 1.400 m2 de superficie útil, distribuidos en cinco niveles diseñados para acoger actividades culturales, formativas, sociales e institucionales. El proyecto combina la recuperación patrimonial con la creación de espacios contemporáneos, accesibles y versátiles, capaces de responder a las necesidades actuales de la fundación y del público cordobés.

El área museística se ubicará en los niveles inferiores del edificio. La planta sótano, con más de 250 m2, se dedicará íntegramente a exposiciones y permitirá integrar en su recorrido las termas romanas halladas en el subsuelo, ya rehabilitadas, que pasarán a formar parte de la oferta expositiva estable de la fundación.

La planta baja contará con un amplio vestíbulo-recepción y una sala expositiva principal de unos 200 m2, destinada a muestras temporales tanto de los fondos propios de la Fundación Cajasol como de artistas y proyectos externos, ampliando así la programación cultural disponible en la ciudad.

La planta primera se convertirá en un espacio clave para la actividad cultural y social. Incluirá un Salón de Actos que triplica el que tiene en la actualidad, equipado con camerinos y sala de producción, idóneo para conferencias, conciertos y representaciones.

Este nivel se articulará en torno a un gran patio exterior, concebido como un espacio abierto que aportará luz, ventilación y un entorno de encuentro para el público. En total, el nuevo emplazamiento multiplica por cinco la superficie de la actual sede de la Fundación Cajasol, situada en Ronda de los Tejares 32.

Sobre esta vocación de apertura, el presidente de la Fundación Cajasol ha destacado que "queremos que esta sede sea un punto de encuentro para la ciudadanía, un espacio vivo que fomente la participación, el diálogo y la creación cultural en todas sus formas".

La segunda planta albergará las áreas de dirección y administración de la sede. Se proyectan despachos, sala de reuniones y una zona de firmas, además de un amplio espacio de trabajo para el equipo de gestión de la Fundación Cajasol en Córdoba.

La planta superior se destinará a actividades formativas y participativas. Contará con aulas polivalentes y configurables, que podrán funcionar de manera independiente o conjunta, así como una zona de 'office' y descanso. Será un entorno idóneo para cursos, talleres, 'workshops' y programas educativos.

La reforma del edificio de la calle Concepción permitirá ofrecer a la ciudadanía más de 400 m2 dedicados a exposiciones permantes y temporales; un auditorio para eventos culturales y sociales; aulas polivalentes para formación y actividades participativas y oficinas modernas para la gestión institucional de la Fundación Cajasol en la provincia.

Con este proyecto, la Fundación Cajasol reafirma su apuesta por Córdoba y por el impulso de iniciativas culturales, educativas y sociales que contribuyan al desarrollo y dinamización de la ciudad. Igualmente, la Fundación Cajasol, reitera su intención de ser una institución abierta a todos los colectivos cordobeses para que se puedan celebrar actos conjuntos.