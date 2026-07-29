El Quiosco Joven de Córdoba acoge este miércoles el concierto de del grupo Onfive

Cartel del concierto de Onfive. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Quisco Joven del Paseo de la Victoria de la capital cordobesa acoge en la noche de este miércoles el concierto del grupo Onfive, que se enmarca en el 'Ciclo Noches en el Quiosco', organizado por la Fundación Cajasol en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento.

Según informa la Fundación Cajasol en una nota, el concierto, que llega tras el de la semana pasada a cargo de la banda sevillana 'The Donelles', será a las 22,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El grupo Onfive, que cierra este ciclo, es una formación joven y dinámica que fusiona distintos estilos y apuesta por una propuesta fresca y contemporánea. Durante el concierto interpretarán temas a capela de éxitos musicales de distintas épocas.