El Quiosco Joven de Córdoba acoge este miércoles el concierto homenaje 'Hello Adele'

Cartel del concierto homenaje 'Hello Adele'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Quiosco Joven del Paseo de la Victoria de la capital cordobesa acoge en la noche de este miércoles el concierto 'Hello Adele', un espectáculo homenaje a la reconocida artista británica que se enmarca en el 'Ciclo Noches en el Quiosco', organizado por la Fundación Cajasol en colaboración con la Delegación de Juventud del Ayuntamiento.

Así lo ha detallado la Fundación Cajasol en una nota en la que ha puesto de manifiesto que el ciclo, que arranca este miércoles a las 22,00 horas, permitirá al público disfrutar de algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Se trata de una propuesta "cuidada y de gran calidad musical" que recrea "la esencia interpretativa y emocional de una de las voces más destacadas del panorama internacional". El concierto tiene entrada libre hasta completar aforo.