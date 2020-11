La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acoge una campaña de donación de sangre desde este martes

CÓRDOBA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, ubicada en la avenida Ronda de los Tejares, acoge este martes y miércoles una nueva campaña de donación de sangre, en colaboración con el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba.

Así lo ha indicado la fundación en una nota en la que ha detallado que su compromiso con la acción social "se centra, como no podía ser de otra manera en estos momentos, en el sector sanitario". De este modo, la entidad ha querido focalizar todos sus recursos y esfuerzos para poder colaborar y ayudar a la sociedad ante la situación provocada por el covid-19.

En este contexto, los próximos días 24 y 25 de noviembre, en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas, está prevista una nueva campaña de donación de sangre. Para participar en la misma es necesario solicitar cita previa a través del número de teléfono 617162431.

Desde la Fundación Cajasol han subrayado que "la demanda de los pacientes sigue existiendo; debemos protegernos para no infectarnos y no contribuir a aumentar esta pandemia, pero debemos seguir donando sangre para que esta cadena no se vea interrumpida".