Sevilla acoge el encuentro con los nominados al Goya a Mejor Película Iberoamericana

Actualizado 01/02/2019 23:21:32 CET

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha acogido este viernes, en el marco de la 33ª gala de los Premios Goya que se celebra este sábado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), un encuentro con los equipos de los cuatro largometrajes que este año optan al Goya a Mejor Película Iberoamericana, como son la argentina 'El ángel', de Luis Ortega; la uruguaya 'La noche de 12 años', de Álvaro Brechner; la chilena 'Los perros', de Marcela Said; y la mexicana 'Roma', de Alfonso Cuarón.

Así, la protagonista de 'Los perros', Antonio Zegers, ha asegurado que "es un acto de tremenda porfía levantar una película en Chile", donde "los fondos son muy miserables en relación a la satisfacción", toda vez que ha señalado que "se ha abierto el mundo de las coproducciones, que no solo es un tema de plata, sino de diálogo entre distintas fronteras, de encuentros saludables", países que "no ponen la plata a ciegas, sino que quieren conversar y también se meten en el montaje y esto rompe fronteras".

Además, Zegers, que ha dicho que siente "pura alegría" por la nominación a los Goya, ha apuntado que así "las películas se levantan y tienen esa fuerza de la convicción", y ha mostrado su confianza porque el hecho de contar historias "es una pulsión y algo inherente al ser humano". Sobre la directora, Marcela Said, ha contado que cuando la llamó quiso trabajar con ella incluso antes de leer el guión, ya que conocía su trabajo como documentalista "desde una mirada muy insolente". "Quería poner mi insolencia junto a la de ella para contar esta historia", ha señalado.

Por su parte, Nicolás Celís, productor de 'Roma', ha explicado que ahora en México "hay una gran apertura para poder unirte a otros proyectos", y "se están buscando también mayores alianzas para la exhibición". Además, ha celebrado la "gran cantidad de producciones que brillan" de los países iberoamericanos, y ha afirmado que hicieron la película "por las razones correctas" y que Alfonso Cuarón "tenía muy claro como quería hacerla".

"No leímos el guión hasta que terminamos de filmarla; era algo que queríamos hacer y que íbamos descubriendo", ha añadido, para dejar claro que "fue un proceso muy difícil en este sentido porque nos íbamos enterando día a día".

Sobre el hecho de que sea una película producida por Netflix, Celís ha asegurado que "el hecho de que haya más jugadores que están apostando no hay que tomarlo como algo pequeño" y manifiesta que "el hecho de cerrar las puertas no llegará a nada".

NETFLIX O AMAZON "ABREN LAS PUERTAS A MUCHAS PELÍCULAS"

Gaby Rodríguez, por su parte, ha explicado que "a la hora de vender Roma para distribución no se sumó mucha gente", y afirma que plataformas como Netflix o Amazon "abren las puertas a muchas películas que no están consiguiendo exhibición en cine". "Queremos poder llegar con nuestras películas a España y Latinoamérica, pero nos tropezamos por el camino si los exhibidores no apoyan", ha alegado.

La productora de 'La noche de 12 años', Mariela Besuievsky, ha apuntado que la relación de España con Iberoamérica "era otra hace años" y que "ahora la relación es a la inversa, lo que hizo que muchos otros países intervinieran". "Para los que nos dedicamos a esto, y que nos gusta mucho el cine iberoamericano, es un problema y creemos que el idioma común está infraexplotado", ha manifestado, al tiempo que reconoce que esta película "al principio fue un gran desafío, con un guión increíble. Realmente se trata de un viaje que nos llevó tres años y, sobre todo, estar contentos con lo que teníamos en la mano".

El director, Álvaro Brechner, ha dicho, en este sentido, que Mariela y él "empezaron a trabajar desde la idea" y ha afirmado que cuando escribe un guión siempre tiene la sensación de ser "una especie de impostor". "Soy un cúmulo de dudas hasta llegar a ser una producción. No tienes ni idea de por dónde te tocará transitar", manifiesta.

Por último, la productora de 'El ángel', Esther García, ha pedido que "se modifique la ley del cine, que impide que desde España se puedan hacer coproducciones con Latinoamérica", mientras que el dinero desde España "le da un plus a la película y la hace más visible". Sobre como elegir un guión, explica que "llegan historias y da igual de lo que hablen, deben ser buenas, que crean que van a interesar y que de alguna manera te representen".

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado el compromiso de la entidad con la cultura en todos sus ámbitos y también con el cine, a la par que ha indicado que querían participar en la presencia de los Premios Goya en Sevilla. Además, ha subrayado el objetivo de convertir las Atarazanas "en un gran contenedor de la cultura respecto a Iberoamérica".

Por su parte, el vicepresidente de la Academias de Cine, Rafael Portela, ha dicho estar encantados con el recibimiento que ha dado la ciudad a esta gala, y sobre las cuatro películas nominadas como Mejor Iberoamericana ha resaltado que "no son solo cuatro de las mejores en español, sino de las mejores que he visto en cualquier idioma".