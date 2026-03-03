El torero David de Miranda y la cantaora Argentina protagonizan en Sevilla un 'Mano a mano' "con sabor a Huelva"

El torero David de Miranda y la cantaora Argentina, en una nueva edición del ciclo 'Mano a mano', celebrada este lunes 2 de marzo en el Teatro Cajasol. - CAJASOL

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los clásicos 'Mano a mano' de la Fundación Cajasol han alcanzado su edición número 75 con un teatro Cajasol lleno y retomando el formato que vincula a una personalidad de la cultura o el espectáculo, en esta ocasión la cantaora Argentina, con un torero, como ha sido el caso de David de Miranda, que se encuentra a punto de iniciar la temporada "más trascendental" de su vida después de revelarse "para la primera fila del toreo" en plazas como Málaga o Sevilla, donde fue "triunfador absoluto" de la Feria de Abril.

De este modo, la tierra y el mar de Huelva han marcado el "definitivo nexo" y, seguramente, "el carácter de ambos artistas". Si David lleva a gala ser de Trigueros, Argentina puede presumir de haber nacido en Huelva y haberse criado en Trigueros. Ése ha sido el punto de arranque del moderador habitual de estos encuentros, iniciados hace casi veinte años, el periodista José Enrique Moreno, "para trazar los primeros paralelismos", como informa Cajasol en un comunicado.

"Si hay un artista que siempre tuvo clara la simbiosis entre ambas artes --tauromaquia y flamenco-- fue Enrique Morente", ha señalado la cantaora, que puede presumir de haber cantado en la Plaza de Linares durante la celebración de un festejo taurino: "Fue una experiencia muy bonita", ha asegurado. David, por su parte, ha aludido a su amor por Sevilla. "Cada vez que vengo, me gusta pasar por la Puerta del Príncipe, visitar su plaza...".

"El temple, el ritmo o el compás son idénticos y es una fuente de inspiración para los toreros", ha explicado el diestro choquero. "Cuando uno de Huelva abre la boca para cantar se nota que es de allí", ha asegurado Argentina, que ha hablado también de responsabilidad, de la meca que siempre es Sevilla, del sabor de su tierra, "de mar, de Rocío, de Cinta, del cante que se mece", ha proseguido la cantaora, que se ha arrancado de improviso a cantar, "provocando así el primer pellizco de la noche".

Durante la charla han salido nombre de míticos toreros onubenses como Terrón, Chamaco y Litri, "que dieron carácter a la tierra y marcaron una línea a lo largo de la historia. Siempre me contaron que eran toreros de mucho valor, de arrojo, y yo me encuentro a gusto en esos terrenos de cercanía, pero cada vez quiero torear más largo y más profundo", ha puntualizado el diestro de Trigueros.

De su lado, Argentina ha destacado que ella "siente ese respeto" cuando está ante los suyos, "pero tampoco puedo evitar el nerviosismo": "Siempre he sentido que Huelva me ha arropado", ha añadido la artista onubense en relación al nexo con el público de su tierra.

Ambos han coincidio en la importancia de promocionar el cante y el toreo para conseguir atraer a la juventud. En este sentido, Argentina ha argumentado el "desconocimiento" de un arte, el cante jondo, al que definió como "una de las fachadas más reconocibles de España en el exterior". "El flamenco y los toros te dan en el corazón y ya no puedes dejarlos", ha remarcado la cantaora.

'¿QUÉ PALO DEL FLAMENCO CASA CON EL TOREO?'

Para Argentina, las soleás y las seguirillas se podrían asociar con el mundo del toro, cuestionada al respecto. "Hubo una época en la que se tildaba el fandango como 'cante chico', pero en seis versos está contada una historia; cada verso de Paco Toronjo era una sentencia", ha puntualizado.

Precisamente, la mención de Paco Toronjo ha arrancado los fandangos de Argentina. "Viva Huelva, la calle Santa María, el barrio de San Sebastián, los baños de Punta Umbría", ha cantado para deleite de la sala. También se ha proyectado un videoclip de su último disco, 'Utrera, flamenco fetén' que es un homenaje a los artistas del cante de este pueblo sevillano y cuya idea surgió en un homenaje al veterano cantaor de esta tierra: 'El Cuchara'. Este trabajo será presentado en Sevilla el próximo 7 de junio en Cartuja Center.

David, por su parte, ha hablado de sensaciones, de los premios cosechados, del cariño del público y las expectativas de un año trascendental. "A los toreros jóvenes nos cuesta más; hay un colapso de figuras, que son necesarias pero a las empresas les toca saber sacar savia nueva, promover ese relevo generacional que ilusionen a los aficionados", ha explicado el torero.

Al final del acto, la cantaora choquera ha querido poner el mejor colofón con su cante, de modo que ha rendido homenaje a Quintero, León y Quiroga cantando 'María de las Mercedes' y ha tenido un último guiño a su tierra en un precioso fandango de cierre.