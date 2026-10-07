Torres asegura que "está preocupado ante el aumento del odio": "Hay quienes quieren golpes de estado"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d) junto al director del elDiario.es , Juan Ignacio Escolar (i), participa en un diálogo dentro de la XIII edición del ciclo Letras en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado su preocupación ante "el aumento del odio" en el panorama social y política y ha apelado a "no repetir errores del pasado" en referencia a la dictadura franquista. Asimismo, ha apelado al "gobierno que salga de las elecciones" a continuar con las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil así como con el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros.

"A mí me encanta ver como podían compartir un rato en Moncloa Adolfo Suárez y Carrillo de mayor. Junto a otras personas que fueron claves en la transición, creo que pusieron los cimientos de un país que fue capaz de vencer a un golpe de Estado del año 81. Hay quienes quieren golpes de Estado, yo no. Hay quienes quieren imponer la victoria como sea, yo no. Que gane el que lo merezca", ha señalado este miércoles en el marco de del ciclo Letras en Sevilla.

En una charla titulada 'Memoria Democrática. Asignatura perenne', el ministro ha abordado junto al director de ElDiario.es, Ignacio Escolar, la situación de las políticas de su ramo y las consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura. En dicho marco, Torres ha compartido sus vivencias personales y ha mostrado su preocupación ante la imagen que tienen algunos jóvenes sobre Franco.

"La clave es si esos jóvenes, en cualquier caso, lo que quieren es vivir en un régimen que sea democrático o todo lo contrario. Si es todo lo contrario, es porque quieren estar en el lado del que tiene el poder, del que aplasta, del que la posición única es la mía, la que no es capaz de convencer al otro", ha explicado.

En esta línea, se ha mostrado "poco optimista" a que las políticas de memoria democrática cuente con el respaldo de todos los partidos y de la sociedad civil. "Escucho que hay reminiscencias de recuperar una etapa de nuestro país que yo creo que lo que hay que hacer es no olvidarla para no repetirla. Y creo que todos los que estamos en las administraciones llegamos porque la gente vota en una urna", ha remarcado.

Ante esta situación ha recordado que Hitler llegó al poder a través de unas elecciones y ha advertido de que "algunos llegan al poder desde la democracia pensando que le han votado para acabar con ella". "Lo tremendo es que haya quien piense que a través de la democracia, y creo que ese riesgo existe, puedes llegar al poder y luego tomar decisiones antidemocráticas", ha subrayado.

"QUEDAN UNAS 10.000 PERSONAS POR EXHUMAR"

En paralelo, Torres ha puesto en valor las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y ha celebrado que en las últimas partidas para las autonomías en la materia "solo una comunidad se opuso" y ha pedido al "gobierno que salga de las elecciones" que continúe con ello.

"Cuando entregamos los restos de una persona que fue fusilada en el año 36 estuviese en el bando de los sublevados o del vencido, lo que estamos haciendo es un acto de reparación, de reparación humano", ha defendido.

En esta línea, ha asegurado que unas 10.000 personas "quedan para ser exhumadas". Por otro lado, el ministro ha expresado que espera que el nuevo gobierno "no meta en un cajón" el proyecto de resignificación del Valle de Cuelgamuros que ya tiene propuesta ganadora del concurso de ideas a la espera de la licitación, que se va a retrasar por el adelanto electoral.

"No me cabe en la cabeza que si vienen otros gobiernos paralicen eso, porque, ¿se hubiese paralizado, por ejemplo, el que los jóvenes vayan a Mauthausen y sepan que aquello fue un campo de exterminio? ¿O Auschwitz? ¿Por qué eso tenemos que ocultarlo?", ha remarcado.

Torres ha defendido la celebración de los actos dentro del programa '50 años en libertad', coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco en 1975. "Nosotros no festejamos la muerte de nadie. Lo que es evidente es que el día que Franco muere es el principio del fin de la dictadura", ha señalado.

El ministro de Memoria Democrática ha respondido a las declaraciones de Aznar en el mismo ciclo en las que aseguraba que de seguir Pedro Sánchez en el gobierno, "España iría a una república". Torres ha calificado esas declaraciones como "peligrosas" y ha defendido el papel de la monarquía en la transición.

"Habremos cometido errores a lo largo de todos estos años, pero cuestionar que un partido político, el que sea, va a llegar para acabar con el orden que tenemos en estos momentos y la monarquía constitucional, es como si yo también dijera que si gana la ultraderecha va a acabar con la democracia y va a imponer la dictadura", ha asegurado.