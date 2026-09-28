El Ayuntamiento de Granada destaca el Festival Biotopías por su proyección de cultura, ciencia y sostenibilidad

El edil de Cultura, Jorge Saavedra; la representante de Fundación Unicaja, Inmaculada Cano; y los impulsores del festival, Gustavo Gómez y Jesús Lens, durante la presentación del evento que este año distinguirá a MIguel Delibes de Castro. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Biotopías, 'La naturaleza cuenta', celebrará del 4 al 10 de octubre su tercera edición en Granada en una iniciativa que consolida su propuesta multidisciplinar que sitúa la naturaleza como punto de encuentro entre la cultura, la ciencia, la literatura, el arte y la ciudadanía. El festival, patrocinado por Fundación Unicaja, concederá este año su III Premio Biotopías al biólogo, investigador y divulgador científico Miguel Delibes de Castro, en reconocimiento a su gran trayectoria vinculada a la investigación, la conservación de la biodiversidad y la divulgación ambiental.

El Ayuntamiento de Granada se suma un año más a una iniciativa que, según destacan, encaja plenamente con la vocación de una ciudad que trabaja para impulsar su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Así, el concejal de Cultura, Jorge Saavedra, ha puesto en valor "la consolidación de Biotopías como un festival que aporta una mirada diferente y muy necesaria a nuestra programación cultural, porque consigue conectar disciplinas que durante mucho tiempo se han abordado de manera separada. Cultura, ciencia, naturaleza, patrimonio y ciudadanía encuentran en Granada un espacio común para dialogar".

Saavedra ha señalado que esta manera de entender la cultura está muy vinculada al proyecto de Granada 2031. "Queremos una ciudad que haga de su extraordinario patrimonio cultural y natural una fuente permanente de conocimiento, creatividad y bienestar, y que sea capaz de abordar desde la cultura los grandes retos europeos, entre ellos la sostenibilidad y la relación entre las ciudades y su entorno", ha dicho.

En este sentido, ha destacado la importancia de que "festivales como Biotopías formen parte de una programación cultural diversa, abierta y conectada con el territorio, que contribuya a que Granada siga construyendo una candidatura de todos".

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el domingo 4 de octubre con una ruta por el Camino Mozárabe, itinerario cultural europeo que permitirá recorrer el entorno del Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife. El recorrido partirá de la sede de Fundación Unicaja en la Placeta de los Peregrinos y llegará hasta Plaza Nueva, a través de espacios de gran valor natural, histórico y arqueológico.

El lunes 5 de octubre, Fundación Unicaja acogerá varias actividades dedicadas a la biodiversidad y la alimentación sostenible, con intervenciones sobre la flora singular de las altas cumbres andaluzas, las plantas silvestres comestibles de la provincia de Granada y la cocina de kilómetro cero.

La jornada del martes 6 estará dedicada a la conservación de la biodiversidad, con encuentros sobre las mariposas como indicadores ambientales y sobre la recuperación del lince en Sierra Arana, dos propuestas que acercarán al público el trabajo de científicos y especialistas en conservación.

El miércoles 7 de octubre, Biotopías trasladará parte de su programación a la Huerta de San Vicente, que este año celebra su centenario, con una visita a su huerto y diferentes propuestas literarias vinculadas a la naturaleza, la sostenibilidad y el territorio.

El jueves 8 la propuesta combinará cine, divulgación y reflexión con la proyección de 'Enjambre', seguida de un coloquio con integrantes del equipo de la película; una conferencia sobre ecoansiedad y bienestar emocional, en colaboración con el Centro de Investigación sobre la Mente, el Cerebro y el Comportamiento de la Universidad de Granada; y una nueva reunión del club de lectura 'La Ciencia Cuenta'.

Uno de los momentos centrales llegará el viernes 9 de octubre con la entrega del III Premio Festival Biotopías a Miguel Delibes de Castro, precedida por un concierto del grupo Fandila. El acto tendrá lugar en el Carmen de la Fundación AguaGranada y continuará con una conversación entre el premiado, Javier Sánchez Gutiérrez, director de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y Generalife, y Manuel Titos, Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Miguel Delibes de Castro es biólogo, profesor e investigador del CSIC y una de las principales referencias españolas en el estudio y conservación del lince ibérico. Dirigió durante doce años la Estación Biológica de Doñana y ha recibido, entre otras distinciones, el Premio Nacional de Medio Ambiente, el Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, el Premio Nacional de Investigación Alejandro Malaspina y la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental.

Por parte de la Fundación Unicaja, Inmaculada Cano, ha puesto en valor el compromiso de la entidad con un festival que "ha sabido crear un espacio de encuentro entre disciplinas y acercar el conocimiento científico y la cultura a la ciudadanía", y ha subrayado la importancia de respaldar iniciativas que promueven la sensibilización medioambiental y la divulgación.

La tercera edición de Biotopías concluirá el sábado 10 de octubre con una visita al Carmen de los Porcel, que permitirá descubrir su singular relación entre historia, patrimonio, jardines, paisaje y recursos naturales.

El codirector del Festival Biotopías, Gustavo Gómez, ha destacado el crecimiento de una iniciativa que nació en 2024 con la voluntad de unir "ciencias de la naturaleza, artes y letras" y que en esta tercera edición amplía sus propuestas y espacios de participación.

Por su parte, Jesús Lens ha subrayado la importancia de que Granada pueda acoger un festival que pone en relación el conocimiento científico con la creación cultural y que invita a la ciudadanía a mirar de otra manera el entorno que habita.