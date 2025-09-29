Bazz Chamber Trío abre la programación de artes escénicas del Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja inaugurará su ciclo de artes escénicas en Sevilla el viernes 3 de octubre con el concierto 'Si dolce é il tormento' de Bazz Chamber Trío, que ofrecerá un recital que "fusionará obras clásicas y barrocas de autores como Purcell, Monteverdi, Scarlatti, Handel y Vivaldi con arreglos de jazz".

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, el concierto tendrá lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Bazz Chamber Trío surge del "encuentro fortuito de tres músicos con gran experiencia que provienen de estilos muy diferentes", tal y como ha afirmado la citada nota.

Con esta iniciativa, Fundación Unicaja continúa "acercando la cultura en todas sus expresiones al público sevillano, promoviendo un programa de actividades para todos los públicos en su centro sociocultural en la ciudad". De esta manera, la fundación ha destacado que esta nueva edición del ciclo de artes escénicas de "contempla representaciones teatrales y conciertos de música de autor, flamenco y folk para toda la familia".

La programación continuará el 28 de noviembre con el teatro 'La Cosmética del enemigo' de Teatro de la Miseria, una versión libre de la obra de Amélie Nothomb. El 18 de diciembre la Teatro Firulete pondrá en escena la obra 'Beto, una historia de Navidad', una "divertida comedia de títeres de mesa que combina marionetas y actores con música original y voz en vivo".

La música de autor abrirá el nuevo año con los conciertos de Sergio Tudela y Carlos Cortés los días 23 de enero y 6 de febrero. El ciclo continuará el 6 de marzo con un recital de flamenco de 'El Perrete' y la representación teatral 'El Quijote de Cervantes' a cargo de la compañía La Pica Lagartos el 20 de marzo.

La música folk clausurará la programación de artes escénicas el 8 de mayo con un concierto del trío Southwest.