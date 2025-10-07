El centro cultural Fundación Unicaja de Ronda (Málaga) acoge el concierto 'Cantabile et Sonabile'

Fundación Unicaja estrena este sábado 11 de octubre su programación de artes escénicas en Ronda (Málaga) con el concierto 'Cantabile et Sonabile' a cargo de la Capilla Maestro Iribarren. A partir de las 19.30 horas, con entrada grauita. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja estrena este sábado 11 de octubre su programación de artes escénicas en Ronda (Málaga) con el concierto 'Cantabile et Sonabile' a cargo de la Capilla Maestro Iribarren. El conjunto, que estará acompañado por la soprano italiana Giulia Ferraldeschi, actuará a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar aforo.

'Cantabile et Sonabile' ofrecerá un repertorio de cantatas y sonatas italianas y españolas del barroco. El programa incluye Sonata I in Re Maggiore de Giovanni Stefano Carbonelli; Cantada al Santísimo "Llegad, llegad creyentes" y Cantada al Santísimo "Entre cándidos bellos", de José de Nebra; Cantata "Risoluto son già tiranno amore" de Antonio Caldara; y Violin Sonata No. 3 in Re minore, RV 14 de Antonio Vivaldi.

La Capilla Maestro Iribarren es un grupo vocal-instrumental especializado en la interpretación del repertorio del barroco tardío español, con una especial atención a la obra de Iribarren. Está formado por Pierfrancesco Pelà, violín barroco, y Antonio del Pino, clave y dirección.

Ha participado en festivales de música antigua tan notables como el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y otros destacados circuitos de música histórica, como los conciertos de Navidad en la Catedral de Málaga (estrenando siempre música inédita del archivo), la Sociedad Filarmónica de Málaga en la Sala Fundación Unicaja María Cristina de Málaga, la Liebre de Marzo o los conciertos especiales de música sacra en cuaresma organizados por la Diputación de Málaga.

En esta ocasión, el conjunto estará acompañado por la soprano italiana Giulia Ferraldeschi, especializada en ópera y música antigua. Desde 2021 es miembro del Resonare Vocal Ensemble, con el que ha sido galardonada en el International Music Competition de París y en el Grand Prix del Lago Maggiore.

Desde 2022 es cantante y solista en el coro del Vicariato de la Ciudad del Vaticano y en la Cappella Giulia de San Pedro. Su repertorio abarca desde madrigales hasta el oratorio. Además de su actividad como cantante de ópera, se dedica a la relación entre la música antigua y la innovación tecnológica.

La programación del ciclo de artes escénicas en Ronda continuará el viernes 14 de noviembre con la representación teatral ''Soledad. El tiempo de María' a cargo de la compañía teatral La Pili. Basándose en testimonios reales, La Pili aborda el problema de la soledad y el aislamiento no deseado de las personas mayores y muestra la labor vital del voluntariado durante una visita a la casa de María Soledad