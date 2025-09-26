El Centro de Emprendimiento Fundación Unicaja-Málaga TechPark abre nuevas plazas para startups en la ciudad malagueña. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emprendimiento Fundación Unicaja-Málaga TechPark, ubicado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga, cuenta con plazas disponibles para nuevas startups interesadas en incorporarse a un entorno único en pleno centro de la capital malagueña.

Así lo han informado en una nota, en la que señalan que el espacio, concebido para impulsar proyectos de alto valor tecnológico y social, abre así la posibilidad de que nuevos equipos emprendedores se sumen a un ecosistema consolidado.

Durante su primer año de actividad, el centro ha alojado a diez startups que han generado cerca de 30 empleos directos y han captado más de 550.000 euros en financiación pública y privada.

Estas empresas han desarrollado soluciones innovadoras en ámbitos como salud, inteligencia artificial, sostenibilidad, cultura y educación, con presencia en más de 300 menciones en medios especializados y generalistas.

Entre las empresas que se han alojado en el espacio se encuentran Hagamos Hogar, Metamedics y Umoa Care, que cuentan con el respaldo de Fundalogy, la sociedad inversora de Fundación Unicaja; SIMBAS, Historia Viva Málaga, Novelingo, More than Verso, OWO, Proyecto BLOQDE y Cybercrin digital Security.

Entre los hitos del primer año de andadura destaca la financiación de 250.000 euros obtenida por Novelingo a través del programa Neotec; la expansión de OWO, pionera en tecnología háptica con proyección internacional en sectores como la defensa y la formación especializada; y el crecimiento de Metamedics, que ha superado los 300.000 euros en ingresos con su plataforma de simulación clínica basada en realidad extendida.

También han indicado que sobresale Historia Viva Málaga, que ha cerrado más de 2.600 contratos para experiencias culturales teatralizadas, y Hagamos Hogar, con más de 2.100 usuarios en su plataforma de vivienda compartida para mayores de 55 años.

El espacio ha sido, además, punto de encuentro para la formación y la innovación, con iniciativas como el Dojo de Inteligencia Artificial, que reunió a corporaciones como Accenture y startups locales para compartir experiencias y estrategias en torno a la aplicación de la IA en modelos de negocio.

Fundación Unicaja y Málaga TechPark, dentro de su alianza para promover el desarrollo socioeconómico y la captación de talento en Andalucía, continuarán impulsando nuevas acciones para reforzar la formación especializada, la transferencia tecnológica y la proyección internacional de las startups incubadas.

Las empresas interesadas en optar a las plazas disponibles pueden consultar la convocatoria abierta en: https://www.pta.es/programa-de-emprendimiento-conjunto-funda...