El Centro Fundación Unicaja Almería acoge el próximo viernes un concierto accesible de Lena Carrilero

Archivo - Lena Carrilero. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Fundación Unicaja Almería va a recibir el próximo viernes, 6 de noviembre, a la cantautora almeriense Lena Carrilero, quien ofrecerá un concierto accesible e inclusivo.

La actuación, que forma parte del ciclo de artes escénicas de Fundación Unicaja en Almería, tendrá lugar a las 19,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, según ha indicado la entidad en una nota.

La artista de estilo pop-folk Lena Carrilero vuelve a los escenarios para presentar canciones inéditas de su próximo trabajo y de su segundo disco 'Cenizas en el aire'. Tras varias giras por España y Latinoamérica, con el EP 'Los flacos' acompañada de Fran Mariscal y 'Paraíso Terrenal' en solitario, regresa a guitarra y voz en un formato íntimo.

Durante la actuación habrá interpretación en Lengua de Signos Española (LSE) y un Punto Music For All, que contará con personal de apoyo y recursos como cascos de protección auditiva, entre otros. Además, aquellas personas que necesiten subtitulado o audiodescripción podrán solicitar estos servicios previamente a través de correo electrónico: info@fundacionmusicforall.org o teléfono: 604902730.

Tras el concierto de Lena Carrilero, el ciclo de artes escénicas del Centro Fundación Unicaja Almería continúa el 20 de noviembre con el concierto de guitarra flamenca 'Entre Cuerdas y Vías' de Lluis Castañ Íntimo. La obra recorre distintos paisajes sonoros a través de composiciones originales donde confluyen el flamenco, la música mediterránea y la estética del viaje en tren, entendido como experiencia de tránsito, memoria y descubrimiento.

Lena Carrilero, cantautora almeriense pop-folk, comienza su andadura en la música de manera autodidacta e independiente. Ha publicado dos EPs: 'Reciclaje Emocional' y 'Los Flacos' junto al cantautor Fran Mariscal, así como un primer disco grabado en Estudio Uno con el productor Txarlie Solano.

Durante los últimos diez años ha recorrido España y múltiples países latinoamericanos presentando su trabajo, tanto en salas como en diversos festivales de nivel nacional e internacional.

Actualmente presenta su nuevo disco 'Cenizas en el aire', bajo la producción de Adriana Moragues. Además, la artista cuenta con dos libros de poesía publicados: 'Amores cronofóbicos' e 'Instinto de permanencia'.