Cerca de 160 estudiantes participan en el 'hackathon' de Edufinet por el Día de la Educación Financiera

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Edufinet de educación financiera promovido por Fundación Unicaja y Unicaja ha organizado un 'hackathon' este lunes, 6 de octubre', en el que han participado cerca de 160 estudiantes de Bachillerato procedentes de centros educativos de las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Huelva.

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga (UMA) ha acogido esta jornada de siete horas de duración donde los participantes presentaron soluciones "a un reto planteado en materia de educación financiera" con la ayuda de diez profesores "para orientarles y resolver sus propias dudas", según ha informado Fundación Unicaja en una nota.

Dicha celebración se ha presentado este año bajo el lema 'Infórmate, Planifica y Decide' con el que se pretende destacar "las ventajas de una buena planificación financiera" a través de "formación e información suficientes para tomar las decisiones económicas más acertadas en cada etapa de la vida" y así contribuir a un futuro "estable y seguro".

Este lema es el eje central en el cual ha girado este 'hackathon', con el que el Proyecto Edufinet promueve la formación financiera de jóvenes "de una forma práctica, lúdica y amena" con el objetivo de "estimular el conocimiento y habilidades financieras, el aprendizaje práctico, así como la generación de ideas, la creatividad, la innovación y la cooperación" a través de la aplicación de "metodologías activas y competencias transversales".

Este evento forma parte del programa de actividades formativas que Edufinet desarrollará con la colaboración de Funcas Educa a lo largo de esta semana en el marco del Día de la Educación Financiera, iniciativa impulsada por el Plan de Educación Financiera (PEF), que promueve el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y que cuenta con "un amplio número de colaboradores".

ACCIONES DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Edufinet ha llevado a cabo este lunes, 6 de octubre, otra actividad formativa dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el Centro Edufinet de Educación Financiera de Salamanca. Unos 25 estudiantes de 4º de ESO del Colegio Montessori de Salamanca han participado en esta actividad de hora y media de duración, también "alineada con el lema de esta edición del Día de la Educación Financiera".

Durante esta charla, los jóvenes han aprendido "conceptos y nociones básicas sobre el mundo de las finanzas" que les optimizar "la gestión de su propia economía en el futuro" a través del aprendizaje en cuestiones como "el ahorro, la toma de decisiones financieras, indicadores económicos y financieros, dinero, medios de pago, préstamos, nociones sobre renta fija, renta variable, prevención y detección de riesgos 'online' (ciberseguridad) o sostenibilidad".

Asimismo, el mismo grupo de estudiantes ha tenido la oportunidad de realizar una visita guiada por las instalaciones del Centro Edufinet de Salamanca y así "disfrutar de la variada oferta de actividades interactivas que éste acoge", como una "exposición sobre consejos básicos, curiosidades económicas y financieras, un cronograma que refleja la evolución histórica del dinero y una zona de juegos interactivos dotada con tabletas".

A lo largo de esta semana, Edufinet reforzará su labor divulgativa y formativa "con el desarrollo de jornadas, la difusión de contenidos audiovisuales a través de sus perfiles de redes sociales y plataformas de podcast, y publicaciones desde su blog (EdufiBlog)", en el marco del Día de la Educación Financiera.