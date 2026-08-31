La chirigota 'Los amish del mono' actúa este jueves en La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz

La chirigota 'Los amish del mono' en una actuación. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La chirigota 'Los amish del mono', relevación en el último Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), actuará este jueves 3 de septiembre a las 20,30 horas en La Terraza de Fundación Unicaja en Cádiz capital

El Carnaval de Cádiz, con su ingenio, su crítica y su capacidad para emocionar, toma protagonismo esta semana en la programación del espacio escénico con el ciclo 'Coplas en la Terraza' que recibe a la chirigota creada por Alejandro Pérez, conocido como Álex 'El Peluca', ha indicado la Fundación Unicaja en una nota.

Bajo el título 'Los Amish del mono', el grupo realiza un viaje transoceánico desde las comunidades rurales de Wisconsin para aterrizar en Cádiz. La agrupación apuesta por un montaje visual potente y un estilo musical propio que busca desmarcarse de lo convencional, como se ha reseñado.

Fiel a su estilo, el grupo apuesta por el relato y la construcción del personaje por encima del humor explosivo, lo que les otorga una personalidad única en la modalidad.

Hasta el 26 de septiembre, la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrece conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.