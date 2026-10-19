El ciclo 'ImproVables' de Fundación Unicaja fusiona este viernes flamenco, danza y música en Almería

Ana Mar García de Quero, Marta Bonilla y Miriam Moreno. - UNICAJA

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja reunirá este viernes, 23 de octubre, a la cantaora Ana Mar García de Quero, la bailarina Marta Bonilla y la música Miriam Moreno en una nueva sesión del III ciclo 'ImproVables', que explorará las conexiones entre el cante flamenco, la danza española y el espacio sonoro.

La cita tendrá lugar a las 19,30 horas en el Centro Fundación Unicaja Almería, situado en el número 69 del Paseo de Almería, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado la organización en una nota.

Las tres artistas protagonizarán un "diálogo artístico inédito" durante aproximadamente 40 minutos de improvisación conjunta y en directo ante el público, en los que explorarán nuevas fórmulas de creación y las posibilidades que ofrece el encuentro entre distintas disciplinas y trayectorias profesionales.

Tras la actuación, se abrirá una conversación entre las creadoras y los asistentes para conocer sus recorridos profesionales y compartir impresiones sobre la experiencia.

El ciclo 'ImproVables' celebra su tercera edición con una propuesta que reúne a artistas y creadores de reconocido prestigio junto a otros emergentes para promover la creación escénica en Almería. Hasta noviembre, el centro de la institución acogerá encuentros dedicados a la experimentación y la exploración en directo de nuevas fórmulas de creación en la música, la danza, el teatro y otras disciplinas artísticas.

La programación concluirá el próximo 27 de noviembre con una sesión protagonizada por la bailarina, intérprete y pedagoga de danza Celia Pírez y el músico David Galera.

LAS TRES ARTISTAS PARTICIPANTES

Ana Mar García de Quero, conocida artísticamente como Anamar, es cantaora, creadora escénica y docente. Su trabajo conecta las raíces del flamenco con una sensibilidad contemporánea, con especial atención a la transmisión de este arte y a la reivindicación del papel de la mujer en el ámbito flamenco.

Nacida en Almería y formada en el entorno de la Peña El Morato, es la primera mujer flamencóloga de la provincia y compagina su actividad artística con la docencia en conservatorios y la impartición de talleres y clases magistrales.

Marta Bonilla es titulada superior en Interpretación y Coreografía de Danza Española y Flamenco por el Conservatorio de Danza María de Ávila, donde recibió el premio extraordinario de fin de estudios. Comenzó su formación en San Isidro y en el Conservatorio Kina Jiménez de Almería antes de continuar sus estudios en el Centro Andaluz de Danza de Sevilla.

A lo largo de su trayectoria ha formado parte de compañías como La Fura dels Baus y G9 Danza, además de trabajar con creadores como Alejandro Molinero, Marta Nogal, Sergio R. Suárez, Óscar de Manuel y Jesús Carmona.

La tercera participante, Miriam Moreno, ha desarrollado una identidad artística marcada por la experimentación y la convivencia entre diferentes lenguajes musicales.

Su interés por la guitarra comenzó durante la infancia de forma autodidacta, antes de iniciar su formación como trompetista y convertirse en solista de corneta de la banda CCTT Santa Cruz. Posteriormente, cursó estudios de violonchelo en el Conservatorio de Almería y amplió su aprendizaje de manera independiente.