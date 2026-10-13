Un concierto de María La Mónica arranca este viernes la nueva programación de otoño de Fundación Unicaja en Cádiz

Archivo - Centro Fundación Unicaja en Cádiz - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La artista María La Mónica ofrece este viernes 16 de octubre a las 19,30 horas una actuación gratuita en el Centro Fundación Unicaja Cádiz en la que fusionará flamenco y jazz, dando así comienzo a la nueva programación de otoño de Fundación Unicaja.

Exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, encuentros con destacados artistas, pensadores y divulgadores y talleres creativos forman parte de la nueva oferta cultural que ha preparado la institución para los próximos meses, como ha informado en una nota.

El ciclo de conferencias y diálogos con artistas, pensadores y divulgadores 'Ciclo 360' de Fundación Unicaja llega a Cádiz para abordar "los grandes desafíos del futuro".

De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología esta iniciativa abordará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.

El escritor y flamencólogo Antonio Manuel, acompañado por José María Cala al cante y Carlos Llave a la guitarra, abrirá la programación el 19 de noviembre con un encuentro titulado 'Flamenco. Arqueología de lo Jondo', que propone un recorrido por los orígenes históricos, culturales y simbólicos del flamenco, explorando las raíces profundas de este arte universal y su vinculación con la identidad andaluza.

El 15 de diciembre el ciclo recibe al cantante, actor, arterapeuta y artista plástico, Zenet, que conversará con Héctor Márquez en el primer encuentro del ciclo 'La música contada', en el que el artista repasará su trayectoria vital y profesional a través de una selección de canciones que han marcado su vida.

Las artes escénicas son una de las grandes protagonistas de la actividad cultural del centro gaditano que, tras la actuación de María La Mónica, recibirá el 6 de noviembre al guitarrista flamenco Juan Medina. El músico presentará su nuevo trabajo, 'Fugaz', acompañado por el cante de Alba Molina, la guitarra de Óscar Manzano y la percusión de Poti Trujillo.

La programación continuará el 10 de diciembre con una actuación de piano flamenco a cargo de Chico Pérez. El músico y compositor es uno de los pianistas y compositores más reconocidos en nuestro país. Con un estilo único y versátil, ha pisado los escenarios más importantes del continente y ha llevado su música por los festivales de flamenco y jazz de mayor prestigio en nuestro país.

El Centro Fundación Unicaja Cádiz pone también en marcha el ciclo 'Aula Abierta' con talleres creativos y gratuitos los fines de semana destinados a todos los públicos.

La programación arranca el 17 de octubre con el taller-workshop 'Graffiti. El otro lado del muro', con Miguel Ángel Peñalver González (Mr.Maikel). El 7 de noviembre se ofrecerá el Taller-workshop 'Cerámica. Del barro a la pieza', con Susanna Souvalkama.

La fotografía será protagonista de la propuesta del 28 de noviembre con 'Cianotipia sobre madera: Fotografía que se convierte en objeto', con Rosa Campos. La programación continúa el 11 de diciembre con el Taller-workshop 'Identidad y fantasía. Máscaras de carnaval', con Pilar Arjona 'Piarlé.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre el ciclo se tiñe de festividad con los Talleres 'Navidad Creativa', con María Caro Morato, Víctor Sánchez Jiménez y Janeth Gutiérrez Gómez.

Las inscripciones son gratuitas previa reserva a través de la página web www.fundacionunicaja.com/reservas.

En el apartado de artes plásticas, Fundación Unicaja repasa la trayectoria del artista tarifeño Guillermo Pérez Villalta en su nueva exposición 'El laboratorio infinito'.

La muestra, inaugurada el pasado 8 de octubre, pone el foco en los procesos creativos que han definido la producción del creador tarifeño a lo largo de más de cinco décadas a través de un recorrido por más de cincuenta obras entre pinturas, esculturas, dibujos y mobiliario o joyas.

La exposición, que puede visitarse hasta el 21 de febrero de 2027, ofrece un programa de actividades paralelas para profundizar en la figura de Guillermo Pérez-Villalta, que incluye una experiencia con música en directo a cargo del flautista barroco Rafael Ruibérriz de Torres (30 de octubre), una visita participativa dirigida al público infantil y familiar (21 de noviembre), el encuentro 'Café con arte. Espacio de conversación en torno a la exposición de Pérez Villalta' con Jesús Barrera García (19 de diciembre), y la mesa redonda con los artistas Pablo Sycet, Juan Suárez y Simón Arrebola (20 de enero).