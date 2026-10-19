El director de la revista Rockdelux, Santi Carrillo, abre el programa de otoño de Fundación Unicaja en Sevilla

El director de la revista Rockdelux, el crítico musical Santi Carrillo - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja estrenará este viernes, 23 de octubre, su nueva programación de otoño con un encuentro-diálogo en torno a la música protagonizado por el director de la revista Rockdelux y crítico musical, Santi Carrillo. Figuras como el guionista y director Rafael Cobos, el diseñador Palomo Spain y el periodista Carlos del Amor pasarán este otoño por el espacio, que acogerá conciertos, representaciones teatrales y talleres creativos dentro de la nueva oferta cultural que ha preparado la institución para los próximos meses.

El ciclo de conferencias y diálogos con artistas, pensadores y divulgadores 'Ciclo 360º' de Fundación Unicaja llega también a Sevilla para abordar los grandes desafíos del futuro. De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología esta iniciativa abordará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo, explica la entidad en un comunicado.

El director de la revista Rockdelux y crítico musical, Santi Carrillo, considerado uno de los periodistas musicales más influyentes de nuestro país, abre este viernes la programación de 'La música contada', un discofórum a modo de programa de radio, formato creado, dirigido y moderado por el periodista Héctor Márquez, en el que diferentes artistas repasarán su trayectoria vital y profesional a través de una selección de canciones que han marcado su vida.

Tras el encuentro-diálogo con Santi Carrillo, el centro recibe el 4 de noviembre a los guionistas Julio Muñoz 'El Rancio' y Rafael Cobos, que profundizarán en un análisis de los claroscuros de la sociedad española la precisión narrativa en el género del thriller, y personajes con marcadas debilidades y fisuras psicológicas que huyen de los arquetipos planos.

El espacio acogerá el 18 de diciembre a Palomo Spain y Carlos del Amor para un encuentro-diálogo para conocer en profundidad su proceso creativo: de dónde vienen las historias o cuál es el diseño perfecto, entre otras cuestiones.

Los encuentros tienen lugar a las 19,00 horas con entrada libre hasta completar aforo, salvo el encuentro con Palomo Spain y Carlos del Amor que se celebra a las 18,30 horas.

TALLERES CREATIVOS

El Centro Fundación Unicaja Sevilla pone también en marcha el ciclo 'Aula Abierta' con talleres creativos y gratuitos destinados a todos los públicos. La programación arranca el sábado 24 de octubre con el taller de creación de 'Podcast' con Verdana Comunicación. El sábado 28 de noviembre tendrá lugar el espectáculo Letras en familia: 'Cuentacuentos', con Engranajes Culturales.

El sábado 12 de diciembre se desarrollará el taller 'Laboratorio de las Artes'; 'Cerámica', con Engranajes Culturales. Para despedir el año, los días 19,28,29 y 30 de diciembre se celebrarán los talleres 'Navidad Creativa', con la misma entidad. Las inscripciones son gratuitas previa reserva a través de la página web 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.

Las artes escénicas son una de las grandes protagonistas de la actividad cultural del espacio que, recibirá el 13 de noviembre al guitarrista y compositor Lluis Castañ, que ofrecerá un recital de su álbum 'Entre cuerdas y vías', un trabajo discográfico inspirado en el viaje vital y musical que une Castellón, Barcelona y Sevilla.

La programación continua el 27 de noviembre con un recital de flamenco a cargo de la cantaora flamenca, Lucía Beltrán. Una cita que propone un viaje por un mundo que convierte el sínodo en sentimiento y el sentimiento en emoción.

El 23 de diciembre tendrá lugar la representación teatral 'Beto en Jamaica. Otra Historia de Navidad' de la compañía Teatro del Firulete. Se trata de una divertida comedia de títeres de mesa que combina marionetas y actores, con música original y voz en vivo.