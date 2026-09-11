La escritora Marta Sanz clausurará el ciclo 'Letras de altura' de la Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz

Archivo - La escritora Marta Sanz en una imagen de archivo. - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

CÁDIZ 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La escritora Marta Sanz clausurará el próximo miércoles 16 de septiembre el ciclo 'Letras de altura' de la Terraza de Fundación Unicaja de Cádiz reflexionando sobre el vínculo entre literatura y cuerpo como espacio de acción cívica y cultural.

El encuentro tendrá lugar a las 20,30 horas con entrada libre hasta completar aforo, como ha indicado Fundación Unicaja en una nota.

Considerada una voz central de la literatura española contemporánea, Marta Sanz se caracteriza por tener una mirada lúcida y crítica sobre la realidad, con una escritura que explora cuestiones como la identidad, el cuerpo, las relaciones de poder, la desigualdad o los conflictos sociales.

La autora madrileña pone el broche final al ciclo 'Letras de altura' de Fundación Unicaja, por el que desde el pasado mes de junio han pasado algunas de las autoras más relevantes del pensamiento contemporáneo en España como María Tausiet, Natalia Castro y Ana Rossetti para abordar algunas de las grandes cuestiones que definen nuestra época.

Marta Sanz es una de las voces destacadas de la literatura española. Doctora en Filología, dedicó su tesis a 'La poesía española durante la transición (1975-1986)'.

Su trayectoria literaria se distingue por una constante reflexión sobre el cuerpo, el lenguaje y el poder, así como por una mirada crítica hacia diferentes aspectos de la sociedad contemporánea. Ha cultivado distintos géneros, desde la novela y la poesía hasta el ensayo, construyendo un universo literario personal en el que conviven la experimentación formal, el compromiso y la reflexión.

A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Herralde de Novela, el Premio Ojo Crítico de Narrativa y el XI Premio Vargas Llosa de relatos. También fue finalista del Premio Nadal y en 2013 recibió el Premio Cálamo en la categoría Otra Mirada.