El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recalará en Córdoba del 30 de octubre al 8 de noviembre. - FUNDACIÓN UNICAJA

CÓRDOBA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recalará en la Plaza de España de Córdoba del 30 de octubre al 8 de noviembre, para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º.

Según ha informado la Fundación Unicaja, las entradas se pueden conseguir a través de la web 'www.fundacionunicaja.com/luzyverso.' Toda la recaudación se destinará a la Asociación de Familias de Acogida Mírame, formada por familias acogedoras, colaboradoras o adoptivas que buscan el bienestar del menor tutelado por las administraciones.

'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y con composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

'Luz y verso' se podrá disfrutar en Córdoba del 30 de octubre al 8 de noviembre en horario de martes a domingo en dos pases a las 17,00 y 19,00 horas, con un pase matinal extra a las 12,00 horas el fin de semana. El último fin de semana los pases serán a las 11,00, 13,00, 17,00 y 19,00 horas (sábado 7 de noviembre), y a las 11,00 y 13,00 horas (domingo 8 de noviembre). Las entradas solidarias se pueden adquirir por cinco euros en la web 'wwww.fundacionunicaja.com/luzyverso', con entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años.