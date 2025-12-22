Un estudio sobre el expolio patrimonial recibe el XI Premio de Investigación del CES provincial de Jaén

Carmen Espín (izq), Manuel Jesús Expósito y Manuel Parras - CES PROVINCIAL

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES Provincial) ha hecho entrega del XI Premio de Investigación a Manuel Jesús Expósito de la Torre por su trabajo 'El expolio patrimonial en Jaén: una aproximación criminológica y arqueológica a su impacto social y económico', una investigación que analiza este fenómeno desde una perspectiva innovadora, con especial atención a su impacto social y económico en el territorio jiennense.

El acto de entrega se ha celebrado este lunes en la sala de juntas del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, con la participación del presidente del CES Provincial, Manuel Parras, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, y el autor del trabajo galardonado.

Durante su intervención, Manuel Parras ha destacado que el jurado ha decidido conceder el premio no solo por la temática abordada, sino por la calidad del trabajo presentado. "Este trabajo se ha premiado no solo por abordar un tema novedoso como el expolio, sino porque está muy bien hecho, con una metodología atinada y una excelente revisión bibliográfica", ha señalado Parras.

Ha añadido que el autor analiza el expolio desde una perspectiva multidisciplinar --arqueológica, criminológica, social y económica-- y "propone un modelo de investigación que resulta especialmente interesante".

Por su parte, Carmen Espín ha puesto el acento en la dimensión social y económica del fenómeno estudiado y en la necesidad de reforzar la protección del patrimonio. "Este trabajo nos obliga a mirar el expolio como lo que es, un acto criminal del que no siempre somos suficientemente conscientes", ha afirmado.

Espín ha advertido de que "el expolio es un ataque directo a la identidad de los pueblos y supone también un grave expolio económico para nuestros territorios". En esta línea, ha subrayado el compromiso de la Fundación Unicaja Jaén con la investigación. "Para la Fundación es un orgullo apoyar la investigación y el progreso, y hacerlo de la mano del CES Provincial en un premio que apuesta por trabajos rigurosos y con impacto real en la sociedad", ha dicho Espín.

El trabajo premiado aborda el expolio patrimonial como un fenómeno criminal estructurado y sistémico, especialmente relevante en una provincia como Jaén, caracterizada por la elevada densidad de yacimientos arqueológicos y su extensión rural.

La investigación propone el Modelo Criminal-Arqueológico de Investigación (MCAI), una herramienta metodológica que integra arqueología y criminología para comprender el expolio más allá de hechos aislados.

El autor del estudio, Manuel Jesús Expósito de la Torre, ha explicado que el objetivo de su investigación no es el reconocimiento, sino la necesidad de visibilizar esta problemática. "El objetivo de mi investigación no era el reconocimiento, sino dar valor a una temática fundamental y dar voz al patrimonio que queda silenciado por la acción de los expoliadores", ha dicho el autor.

Ha resaltado también que la aportación principal de su trabajo es una visión interdisciplinar que une arqueología y criminología, dos campos que suelen abordarse por separado y que "permiten entender el expolio de forma más completa desde el punto de vista académico".

El XI Premio de Investigación del CES Provincial, órgano consultivo de la Diputación Provincial de Jaén, está dotado con 3.000 euros y respaldado por la Fundación Unicaja Jaén, e incluye, además, la publicación del trabajo, reforzando el compromiso de ambas entidades con la investigación aplicada y el desarrollo social y económico de la provincia de Jaén.