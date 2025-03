La exposición 'This is Pop!' recorre la historia del arte pop en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

Exposición 'This is Pop!' en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz

CÁDIZ 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arte pop protagoniza la nueva exposición de la Fundación Unicaja en Cádiz, con 'This is Pop! 50 años de arte, música y cultura pop', donde se repasa la historia de este movimiento artístico y sus manifestaciones actuales a través de más de 60 obras de casi una treintena de artistas como Andy Warhol, Banksy, Roy Lichtenstein, Yoshitomo Nara, Jeff Koons, Damien Hirst, Richard Hamilton, Robert Rauschenberg o Eduardo Paolozzi, entre otros.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y la comisaria Antonella Montinaro, han presentado esta muestra, que puede visitarse hasta el 21 de junio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz, como ha señalado esta entidad en una nota.

La exposición, en la que se pueden contemplar dibujos, grabados, esculturas, vídeos y vinilos, analiza las producciones de artistas que llevan trabajando el lenguaje pop desde sus orígenes a nuestros días, con un guiño especial hacia la música.

Como ha explicado Fundación Unicaja, el arte pop apareció en Gran Bretaña a mediados de la década de los 50 y en los Estados Unidos a finales de esa misma década. Tanto en las artes plásticas como en la música, este movimiento artístico tuvo mucho que ver con la cultura de posguerra y con los medios más populares, especialmente la televisión y el cine: los artistas desafiaban la tradición, asumiendo que podían utilizar elementos visuales de la cultura popular y convertirlos en arte.

Estructurada en siete secciones, los visitantes podrán contemplar la evolución del pop art, desde su nacimiento en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el expresionismo abstracto a nuestros días. La exposición también aborda la huella dejada en España por este movimiento, así como la transformación del movimiento a través del neo pop de los años 80 hasta llegar a su vertiente más urbana y actual.

La muestra se completa con una sección dedicada a la música pop con carátulas de discos y una zona de proyecciones audiovisuales.

En ella, se exhibe la obra de artistas destacados de esta corriente como Peter Blake, Edoardo Paolozzi, Allen Jones, Peter Phillips, Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Yayoi Kusama, Equipo Crónica, Equipo Realidad, Eduardo Arroyo, Damien Hirst, Takashi Murakami, Jeff Koons, Yoshitomo Nara, Julian Opie, Mr., Mark Ryden, Shepard Fairey (Obey), Kaws, D'Face, Boamistura, Okuda, Ricardo Cavolo, Ed Templeton o Banksy.

Uno de los máximos exponentes del movimiento pop fue el artista americano Andy Warhol. Así, en 'This is Pop!' se pueden ver algunas de sus obras más características como los 'Retratos de Marilyn' o sus famosas latas de sopas Campbell.

Otras de las piezas más destacadas son los "cómics" de temática bélica de Roy Lichtenstein, el retrato con reminiscencias "manga" visible en la pieza 'Into the cloud' de Yoshitomo Nara, las porcelanas de Jeff Koons o los grabados de Richard Hamilton y Peter Blake, pioneros británicos de este movimiento internacional. En clave nacional, hay piezas de Eduardo Arroyo, Okuda o Equipo Crónica.

Como curiosidades, se pueden ver portadas originales de vinilos cargados de historia, como la realizada por Peter Blake para el 'Sargent Pepper Loney Hearts' de Los Beatles (1967), la pieza de Banksy que ilustró el 'Think Thank' de los británicos Blur (2003), el retrato de Mike Jagger a cargo de Andy Warhol para 'Love You Live' de los Rolling Stones (1977) o, en el ámbito nacional y también a cargo de Warhol, los que los que este realizó de Miguel Bosé para la portada de 'Made in Spain' (1983).

'This is Pop! 50 años de arte, música y cultura pop' puede visitarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz del 11 de marzo al 21 de junio, de lunes a viernes de 10,30 horas a 14,00 horas y de 16,30 horas a 20,00 horas con entrada gratuita.