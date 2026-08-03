El flamenco contemporáneo de Cristian de Moret llega este viernes a la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz

Cristian de Moret - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Terraza Fundación Unicaja de Cádiz celebrará este viernes 7 de agosto una nueva cita de su ciclo de flamenco, con el concierto de flamenco contemporáneo de Cristian de Moret, quien ofrecerá un recital marcado por melodías contemporáneas sin perder la esencia de la tradición del flamenco.

El concierto tendrá lugar el viernes a las 21,00 horas con entrada libre a este espacio hasta completar su aforo, tal y como ha indicado la Fundación Unicaja en una nota.

Reconocido por su sensibilidad artística y versatilidad musical, Cristian de Moret expande su universo sonoro hacia el cine, el documental y la creación audiovisual. Cada composición es "una pieza única, pensada para resonar con la narrativa y potenciar su impacto visual", como ha resaltado la entidad organizadora sobre el artista.

Cristian de Moret, ha añadido, "es capaz de navegar entre géneros, estilos y texturas sonoras, creando bandas sonoras que respiran con la imagen y la emoción del relato".

El artista nació en Huelva en 1988, ciudad donde inicia su carrera de piano clásico a los ocho años, además de ganar varios concursos de cante flamenco. Con tan solo años años empieza su andadura artística en los escenarios de festivales locales junto a grandes figuras del flamenco como José de la Tomasa, Paco Toronjo, Arcángel y la Niña deHuelva, entre otros.

A los 18 años cursa los estudios superiores de Flamencología en Córdoba, donde desarrolla gran parte de su mestizaje con el mundo del jazz, y en 2010 inicia su carrera como productor musical y crea su propio estudio de grabación, donde realiza sus propios trabajos discográficos y colaboraciones con otros artistas.

Actualmente forma parte también del elenco de 'Eterno Camarón', musical dirigido por Javier Latorre dedicado a la figura y vida del artista Camarón de La Isla.

Hasta el 26 de septiembre, la Terraza Fundación Unicaja de Cádiz, con más de 400 metros cuadrados y vistas panorámicas de la ciudad, ofrecerá conciertos de flamenco, de jóvenes creadores, actuaciones de coplas de Carnaval, encuentros con figuras del pensamiento contemporáneo, conferencias sobre arquitectura y urbanismo y talleres lúdico-formativos para público familiar sobre astronomía, biología marina o arquitectura.

Todos los conciertos, conferencias y encuentros son gratuitos, con entrada libre hasta completar aforo.