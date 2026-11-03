Fundación Unicaja y Asociación Los Pies en la Tierra se unen para promover la sostenibilidad urbana en Huelva

Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Arbolea 2026 'de la Asociación Los Pies en la Tierra en Huelva. - FUNDACIÓN UNICAJA

HUELVA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Arbolea 2026 'de la Asociación Los Pies en la Tierra, que tiene como objetivo fomentar la sostenibilidad urbana, la sensibilización ambiental y la inclusión social en la ciudad de Huelva. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de medio ambiente de la institución, busca proteger y ampliar el patrimonio natural urbano a través de herramientas innovadoras de participación ciudadana, accesibilidad y digitalización.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la responsable de Fundación Unicaja, Rosa Santos, junto a Eduardo Blanco y Daniel López de la Asociación Los Pies en la Tierra, ha asistido a una de las rutas por los árboles en torno al centro de la ciudad onubense.

El proyecto 'Arbolea 2026' contempla diferentes líneas de actuación destinadas a acercar la naturaleza a la ciudadanía y a favorecer el conocimiento, disfrute y conservación del arbolado urbano. Entre ellas destaca la señalización accesible de los árboles singulares de Huelva mediante códigos QR y sistemas adaptados para personas con discapacidad visual.

Asimismo, se desarrollará una plataforma digital con un mapa interactivo geolocalizado que reunirá información sobre los árboles singulares de la ciudad y servirá como recurso divulgativo y educativo para escolares, investigadores, visitantes y público general. La herramienta incorporará fichas técnicas, fotografías y distintos itinerarios de exploración urbana vinculados al patrimonio natural onubense.

Por otro lado, también se desarrollarán rutas naturales de exploración urbana, diseñadas para conectar naturaleza, cultura e historia local y dirigidas a toda la ciudadanía, y plantaciones colaborativas de nuevo arbolado con la participación de alumnado de centros educativos de Huelva.

El proyecto incluye además la celebración de la iniciativa cultural y medioambiental 'Arte a la sombra', un evento de sensibilización que unirá música y naturaleza para promover el compromiso ciudadano con la conservación ambiental.

El arbolado urbano desempeña un "papel esencial" en la mejora de la calidad de vida de las ciudades, ya que contribuye a "reducir la contaminación atmosférica, regular la temperatura, favorecer la biodiversidad y generar espacios más saludables y habitables para la ciudadanía".

En este contexto, la conservación de los árboles históricos adquiere "una relevancia especial", al tratarse de ejemplares que forman parte del patrimonio natural y cultural de los municipios. Su protección y puesta en valor "no solo garantizan la preservación de este legado para las futuras generaciones, sino que también fomentan la sensibilización ambiental y el vínculo de la sociedad con su entorno natural".

Con este apoyo, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con la promoción de iniciativas que contribuyan a la protección del medioambiente, la educación y la sensibilización ciudadana, impulsando proyectos capaces de generar un impacto positivo, medible y sostenible en el territorio.

SOBRE LA ASOCIACIÓN LOS PIES EN LA TIERRA

La Asociación Los Pies en la Tierra desarrolla proyectos vinculados a la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, el desarrollo territorial y la inclusión social. Creada en 2015, trabaja desde una perspectiva multidisciplinar promoviendo iniciativas de educación y sensibilización ambiental, conservación del patrimonio natural y cultural, así como acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el vínculo entre comunidad y entorno.

La iniciativa 'Arbolea 2026' es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja.

Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.