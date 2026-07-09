Fundación Unicaja celebra el 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda con una programación especial - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja conmemora el 25 aniversario del Museo Joaquín Peinado de Ronda (Málaga) con un amplio programa de actividades que se desarrollará desde julio hasta noviembre para profundizar en la figura del artista rondeño, poner en valor el patrimonio que alberga el museo y reforzar su papel como uno de los principales dinamizadores culturales de la ciudad.

La programación arrancará el sábado 11 de julio, coincidiendo con la fecha de apertura del museo en 2001, con una jornada de puertas abiertas que incluirá una intervención musical a cargo de la violinista Marta Navarro, más conocida como Damma.

La artista ofrecerá distintos pases musicales a lo largo de la mañana y la tarde, interpretando su composición original Almalucía en una propuesta escénica que fusiona música y danza para enriquecer la experiencia de visita, ha indicado Fundación Unicaja en un comunicado.

Por otro lado, el 17 de septiembre tendrá lugar el concierto conmemorativo 'Homenaje a Federico García Lorca', protagonizado por Lucía Espín y Daniel Acebes, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda. Un espectáculo dramático-musical que propone un recorrido por la poesía, la música y el teatro del universal autor granadino, incorporando recursos audiovisuales y referencias a figuras fundamentales de la literatura española como Antonio Machado, Luis Cernuda o Pablo Neruda.

La celebración de esta efeméride incluye además noches temáticas que combinarán divulgación cultural, patrimonio gastronómico y experiencias participativas.

Destacan así las iniciativas la 'Ronda. Cultura que se bebe', que se celebrará el 30 de julio y estará dedicada a la promoción de los vinos y quesos de Málaga, y la 'Noche del AOVE', que tendrá lugar el 2 de octubre, y que contempla la conferencia 'La cultura del AOVE. Un recurso inagotable' a cargo de Francisco Lorenzo Tapia, médico experto en Nutrición Comunicatoria y Oleocultura; un taller de iniciación a la cata y una demostración culinaria en directo en torno al aceite de oliva de manos del chef Daniel García Peinado.

Por otro lado, han explicado que uno de los hitos centrales de esta programación especial será el seminario 'Joaquín Peinado, su museo y Ronda. 25 años de un reencuentro', previsto para los días 16 y 17 de octubre. La iniciativa reunirá a destacados especialistas para reflexionar sobre la figura del artista, la evolución del museo y su contribución al desarrollo cultural de Ronda.

El programa contempla conferencias a cargo de Miguel Falomir, director del Museo Nacional del Prado, o del historiador Miguel Ángel de Bunes, así como mesas redondas dedicadas a la obra de Peinado y al papel de los museos monográficos en España con ponentes como Ana Doldán de Cáceres (Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente), Rafael Fuster Bernal (Museo Ramón Gaya), Raúl Luis García (Museo Gregorio Prieto), Guillermo de Osma (Galerista, escritor, historiador del arte y coleccionista), Juan Manuel Bonet (Ex director del MNCARS de Madrid y del Instituto Cervantes) y Javier Pérez Segura (Universidad Complutense de Madrid). En clave musical, tendrá lugar también el concierto 'Guitarras de la Generación del 27' a cargo del artista Samuel Díaz.

Asimismo, dentro del programa educativo de Fundación Unicaja en Ronda, se celebrará una edición especial del Aula Joaquín Peinado del 5 al 24 de noviembre.

El curso abordará distintos aspectos del patrimonio artístico y cultural andaluz a través de seis conferencias impartidas por especialistas de reconocido prestigio, entre ellos Miguel López-Remiro, director de Museo Picasso Málaga; Jose Luis Romero Torres académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo; Andrés Luque Teruel, catedrático de historia del arte y vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla; Ricardo Tenorio, director del Museo de Bellas Artes de Granada; Jimena Blazquez Abascal, doctora en Arte Contemporáneo, y Regina Pérez Castillo, doctora en Historia del Arte y crítica de arte.

Con esta programación especial, Fundación Unicaja reafirma su "compromiso con la conservación y difusión del patrimonio artístico andaluz y celebra el legado de un museo que, durante un cuarto de siglo, ha contribuido decisivamente a situar la figura de Joaquín Peinado y la ciudad de Ronda en el mapa cultural nacional".

UN CUARTO DE SIGLO DIFUNDIENDO EL LEGADO DE JOAQUÍN PEINADO

Inaugurado el 11 de julio de 2001, el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado nació con la vocación de preservar, estudiar y difundir la obra del pintor rondeño, una de las figuras fundamentales de la Escuela Española de París y de las vanguardias históricas españolas.

Desde entonces, el espacio se ha consolidado como un referente cultural y museístico, albergando la colección más importante dedicada al artista y desarrollando una intensa programación expositiva, educativa y divulgativa.

Ubicado en el histórico Palacio de los Marqueses de Moctezuma, en pleno corazón del casco histórico de Ronda, el museo conserva actualmente una colección permanente compuesta por más de 570 obras, entre piezas de Joaquín Peinado, obras de Pablo Picasso y trabajos de otros autores vinculados al pintor rondeño.

Durante estos 25 años, la colección no ha dejado de crecer gracias a la incorporación de más de sesenta obras de Peinado adquiridas en distintos países como España, Francia, Reino Unido, Suecia, Túnez, Alemania, México o Estados Unidos, fortaleciendo así la que está considerada la colección más importante existente dedicada al artista.

Entre las últimas adquisiciones destacan dos obras realizadas en 1926, que cumplen este año un siglo de historia y que serán presentadas coincidiendo con la celebración del aniversario.

El museo constituye además un singular espacio patrimonial. Su sede, el Palacio de Moctezuma, es un edificio de entre los siglos XVI y XIX que conserva destacados elementos arquitectónicos e históricos, entre ellos un artesonado mudéjar del siglo XVI y la antigua capilla neogótica de las Escuelas de Santa Teresa.

En su interior, el recorrido expositivo, distribuido en dos plantas y nueve salas, permite conocer de forma cronológica la evolución artística de Joaquín Peinado desde sus primeras etapas vinculadas a las vanguardias hasta las obras de su madurez, incluyendo pintura, dibujo, acuarela y obra gráfica.

A lo largo de este cuarto de siglo, el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado ha desarrollado una intensa actividad cultural y educativa a través de exposiciones temporales, ciclos de conferencias, conciertos, visitas guiadas y proyectos pedagógicos.

Asimismo, se ha convertido en un centro de referencia para el estudio de la figura de Joaquín Peinado y en uno de los principales dinamizadores de la vida cultural de Ronda y de la provincia de Málaga.