Fundación Unicaja se convierte en el nuevo patrocinador del Club Deportivo Dragones Quad Rugby de Sevilla

Imagen de los integrantes del Club Deportivo Dragones Quad Rugby, primer y único club de rugby en silla de ruedas en Andalucía. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha mostrado su respaldo al Club Deportivo Dragones Quad Rugby, primer y único club de rugby en silla de ruedas en Andalucía. Dentro de su compromiso con el deporte y la inclusión, la institución se ha sumado esta temporada como patrocinador de este equipo sevillano integrado por una decena de personas con discapacidad física.

La responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez, ha visitado el club junto al presidente del CD Dragones Quad Rugby, Demetrio González, para disfrutar de uno de los partidos del equipo, que milita en la Liga Nacional de Quad Rugby y representa a la Selección Andaluza en el Campeonato de Autonomía que se disputará el próximo mes de mayo, según ha recogido la entidad en una nota.

Así, ha explicado que el Quad Rugby es un deporte de contacto de equipo entre sillas de rueda que practican personas con discapacidad física, entre las que se encuentran la tetraplejía, parálisis cerebral, amputaciones y otras que afecten a la funcionalidad motora.

El apoyo al CD Dragones Quad Rugby se enmarca en el interés de la Fundación Unicaja en el fomento del deporte como "herramienta de inclusión, educación y desarrollo personal", así como con el apoyo a instituciones que contribuyen al progreso social y cultural de Málaga y su entorno. La Fundación tiene una trayectoria de apoyo ininterrumpido al deporte, tanto de élite como de base, desde hace medio siglo.

Rugby El Club Deportivo Dragones Quad Rugby fue creado el 22 de marzo de 2018. Es el primer y único equipo que existe en Andalucía donde se puede practicar esta disciplina deportiva. El equipo sevillano compite al máximo nivel en la Liga Nacional y son representantes en la Selección Andaluza en el Campeonato de Autonomía.

En la actualidad cuentan con diez jugadores y entrenan en el Complejo Deportivo Distrito Sur de Alcalá de Guadaíra. Creada en Canadá en 1977 como alternativa al baloncesto en silla de ruedas, el Quad Rugby forma parte de los Juegos Paralímpicos desde 1996 y en la actualidad se practica en una veintena de países.