Fundación Unicaja y Coral Soul promueven la conservación de ecosistemas marinos con 'Descubriendo los corales'

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja se ha unido a Coral Soul en la concienciación sobre la conservación de los ecosistemas marinos con el programa de educación ambiental 'Descubriendo los corales', que se desarrolla en las provincias andaluzas de Cádiz, Granada, Sevilla y Jaén con talleres de sensibilización, jornadas de retirada de residuos y una experiencia inmersiva 360 con gafas de realidad virtual.

En el marco de la convocatoria extraordinaria de medio ambiente impulsada con motivo del décimo aniversario de Fundación Unicaja, se ha respaldad el proyecto de esta asociación dedicada a la conservación marina y recuperación de los arrecifes de coral, como ha indicado en una nota esta institución.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha asistido junto a los responsables de educación ambiental de Coral Soul, Elías Ruiz y Aimara Arroyave, a una de estas jornadas, celebrada en la sede de la Fundación ONCE de la capital gaditana.

La iniciativa llegará a más de 2.200 personas a través de medio centenar de acciones de sensibilización en las que participarán una veintena de centros educativos, colectivos de mayores, mujeres y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con diversidad funcional, además de población en general.

Entre las actividades previstas durante el desarrollo de 'Descubriendo los corales' se encuentran talleres de sensibilización que contemplan charlas interactivas, dinámicas grupales, talleres medioambientales y juegos para descubrir la importancia de los ecosistemas de coral.

Las nuevas tecnologías son protagonistas de este programa a través de una experiencia 360 con gafas de realidad virtual, que permitirán sumergirse en proyectos de recuperación de arrecifes de coral, vídeos y juegos interactivos.

El programa 'Descubriendo los corales' persigue concienciar sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas de coral en las costas del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, sensibilizar a la población de su vulnerabilidad frente al cambio climático, la contaminación y la sobreexplotación de los recursos marinos, así como motivar a la población como agentes activos para la conservación del medio marino.

Como ha explicado Fundación Unicaja, los arrecifes de coral son un ecosistema clave en la vida marina y un refugio de biodiversidad para muchas especies. También sostienen actividades esenciales como la pesca, el turismo y la cultura de comunidades costeras, actúan como barrera natural protegiendo el litoral, además de ayudar a mitigar el cambio climático. Entre 2009 y 2018 se perdió el 14% de los arrecifes de coral, eso supone que, de no tomar medidas inmediatas, se estima que el 90% podría desaparecer en 2050.

La ONG Coral Soul nace en 2001 con la colaboración de Coral Guardian. Su objetivo principal es la conservación marina y recuperación de arrecifes de coral. De esta manera, la entidad trabaja en la restauración y conservación de arrecifes de coral que sufren impacto y se encuentran amenazados.

La entidad cree "en el poder de la sociedad para marcar la diferencia", trabajando bajo la premisa del pensamiento global y la acción local, implementando "soluciones realistas que aumenten la resiliencia y devuelvan la funcionalidad a los ecosistemas marinos", involucrando para ello a la sociedad en la protección y preservación de los océanos.

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.