Fundación Unicaja edita un libro sobre la serie cerámica del Quijote en el Instituto Gaona

Portada de 'El Quijote del Gaona. Una colección única de azulejos cervantinos' de Víctor M. Heredia y Rafael Maldonado - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presenta el libro 'El Quijote del Gaona. Una colección única de azulejos cervantinos' de Víctor M. Heredia y Rafael Maldonado, que analiza el origen, la evolución y la difusión de esta serie cerámica vinculada a la tradición manufacturera sevillana y a la iconografía del Quijote, contextualizando su creación y presencia en el centro educativo.

El acto tendrá lugar el lunes, 9 de marzo, a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María con entrada libre hasta completar aforo.

La publicación, editada por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja, ofrece un marco histórico y artístico de la mayor colección conocida de azulejos quijotescos de fabricación sevillana conservada en España, han indicado en un comunicado.

El libro se estructura en dos partes: una introducción compuesta por estudios que abordan la significación cultural del Quijote, la tradición cerámica de Triana y su papel en la Exposición Iberoamericana de 1929, así como la proyección nacional e internacional de los azulejos quijotescos; y una segunda parte dedicada a la reproducción catalogada de la colección, organizada de forma secuencial junto a las viñetas y textos cervantinos que inspiran cada pieza.

Esta serie cerámica se ubica en el IES de Educación Secundaria 'Vicente Espinel' (Instituto Gaona) de Málaga, edificio construido en el siglo XVIII, y cuenta con un total de 801 azulejos con escenas quijotescas que se encuentran dispuestos de manera ordenada siguiendo el relato y las láminas de Jiménez Aranda, fuente iconográfica principal de los fabricantes trianeros.

Esta colección ofrece la oportunidad de estudiar el catálogo y los métodos de producción de la industria cerámica sevillana en una de sus temáticas más celebradas. Además, el hecho de que los azulejos estén ordenados narrando la parte inicial del Quijote aporta una función didáctica sobre el relato gráfico de la obra de Cervantes que pueda ser utilizado como herramienta de divulgación pedagógica.

AUTORES

Víctor M. Heredia Flores es investigador especializado en la historia de Málaga y su patrimonio. Licenciado en Historia Contemporánea y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga, sus líneas de investigación giran en torno a Málaga, la historia de la Educación, Historia Industrial y de los Servicios Públicos e Historia del Turismo. Es profesor asociado en la Universidad de Málaga y tiene numerosas publicaciones y artículos en trabajos colectivos sobre Málaga.

Rafael Maldonado Majada es licenciado en Historia y profesor de Enseñanza Secundaria y Bachillerato en el IES Vicente Espinel, además de investigador y divulgador de la historia y del patrimonio de dicho centro educativo.