Fundación Unicaja exhibe en Almería 55 obras de Joan Fontcuberta en la exposición 'Háptica' hasta el 22 de febrero

El Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería ha presentado la exposición 'Háptica', que muestra a través de 55 obras la visión de la fotografía contemporánea del artista Joan Fontcuberta.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 22 de febrero de 2026, en horario de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas, con entrada gratuita.

'Háptica' propone "recuperar la fisicidad, la textura y el deterioro como vías "ara revalorizar la imagen como objeto frente al flujo incesante de lo visual en pantallas y redes sociales", según ha indicado la entidad en una nota.

De esta manera, la muestra acerca al público la "dimensión táctil y material" de la imagen a través de fotografías fragmentadas, erosionadas y manipuladas "que en ese estado adquieren un nuevo tipo de presencia más cercana a la pintura y la escultura".

El director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; el comisario de la exposición Sema D'Acosta y el artista Joan Fontcuberta han presentado hoy esta muestra, que supone la primera vez del artista exponiendo en tierras almerienses, en la que ofrece una lectura "profunda y reflexiva" sobre el devenir de las imágenes y el arte en la cultura contemporánea, marcada por las pantallas y las redes sociales.

Se muestra por primera vez en España la serie Élevage de Poussiére (2022-2024), que el artista presentó en Venecia y en la que retrata documentos de los archivos nacionales italianos a través de un microscopio electrónico. La exposición incluye también una docena de imágenes del proyecto Dermis (2018), centrado en el paso del tiempo y la memoria mediante el grafoscopio del Museo del Prado.

A ello se suma la serie Acheronta Movebo (2016), elaborada a partir de los archivos fotográficos de las minas de Asturias, que se exhibe por primera vez en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

SOBRE JOAN FONTCUBERTA

Durante cinco décadas, Joan Fontcuberta ha desarrollado un trabajo artístico centrado en el campo de la fotografía y ha desplegado además una actividad plural como docente, ensayista, comisario de exposiciones e historiador.

Tanto su producción creativa como de reflexión se sitúa en una perspectiva crítica del lenguaje y se centra en los conflictos entre naturaleza, tecnología, fotografía, memoria y regímenes de verdad, "explorando la condición narrativa y documental de la imagen".

A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones individuales en centros de referencia como el MoMA de Nueva York, el M.I.T de Cambridge, el Art Institute de Chicago, el Museum of Fine Arts de Japón, el Australian Center of Photography de Sídney, el Science Museum de Londres, Artium de Vitoria y el Museu Nacional d'Art de Catalunya de Barcelona, entre otros.

Entre sus reconocimientos se encuentran el 'Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres' del Ministerio de Cultura de Francia; el Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas de la Generalitat de Catalunya y el Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo.