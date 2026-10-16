Fundación Unicaja lleva este lunes al Teatro Apolo de Almería la película 'Golpes' de Rafael Cobos

Fotograma de la película 'Golpes', de Rafael Cobos. - UNICAJA

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director y guionista Rafael Cobos presentará el próximo lunes, 19 de octubre, su película 'Golpes' en el Teatro Apolo de Almería, dentro del ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja.

La sesión comenzará a las 20,00 horas e incluirá la proyección del largometraje y un coloquio posterior con el público, con entrada libre hasta completar aforo, según ha informado entidad en una nota.

Cobos también participará en un encuentro con el alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) Alhamilla, dentro del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes.

'Golpes' es un drama criminal ambientado en la Sevilla de los años ochenta que cuenta la historia de Migueli, un delincuente que sale de prisión. Aunque quiere mirar al futuro, antes tendrá que "sellar heridas del pasado", para lo que necesita conseguir mucho dinero en poco tiempo.

A su llegada a Sevilla, Migueli reúne a su antigua banda para cometer varios robos en sucursales bancarias, joyerías e incluso en el primer casino de la zona. Sin embargo, la policía ha encargado la investigación a su propio hermano, Sabino, que conoce bien su forma de actuar. Pese a ello, Migueli está dispuesto a llegar hasta el final.

Rafael Cobos es uno de los guionistas más destacados del cine español contemporáneo. Su trayectoria está estrechamente vinculada al director Alberto Rodríguez, con quien ha firmado películas como '7 vírgenes', 'Grupo 7', 'La isla mínima', 'El hombre de las mil caras' y 'Modelo 77'.

Ganador de dos premios Goya al mejor guion, también ha desarrollado su carrera en televisión como creador y guionista de series como 'La peste' y 'El hijo zurdo'. En los últimos años ha ampliado su actividad a la dirección, "consolidándose como una de las voces más reconocidas del audiovisual español".

MÁS DE 200 ENCUENTROS Y 80.000 ESPECTADORES

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja lleva más de un cuarto de siglo acercando el cine español a la ciudadanía de la mano de sus realizadores y ha reunido a más de 80.000 espectadores en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, en este ciclo han participado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.