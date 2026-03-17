Fundación Unicaja lleva a Sevilla la exposición 'Háptica' dedicada al artista Joan Fontcuberta

Una mujer visita la muestra 'Háptica' dedicada al artista catalán Joan Fontcuberta. - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Háptica. Joan Fontcuberta' recala del 17 de marzo al 19 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla. La propuesta, estrenada en septiembre de 2025 en el centro cultural de la institución en Almería, exhibe a través de 55 obras la visión de la fotografía contemporánea del reconocido artista catalán Joan Fontcuberta.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido; el comisario de la exposición Sema D'Acosta y el artista Joan Fontcuberta han presentado este martes esta muestra, que ofrece una "lectura profunda y reflexiva" sobre el devenir de las imágenes y el arte en la cultura contemporánea, "marcada por las pantallas y las redes sociales", informa la citada entidad en un comunicado.

La exposición propone recuperar la fisicidad, la textura y el deterioro como vías para revalorizar la imagen como objeto frente al flujo incesante de lo visual en pantallas y redes sociales. De esta manera, la muestra acerca al público la dimensión táctil y material de la imagen a través de fotografías fragmentadas, erosionadas y manipuladas que en ese estado adquieren un nuevo tipo de presencia más cercana a la pintura y la escultura.

De este modo, se muestra por primera vez en España la serie 'Élevage de Poussiére (2022-2024)', que presentó el artista en Venecia y en la que retrata documentos de los archivos nacionales italianos a través de un microscopio electrónico; una docena de imágenes del proyecto Dermis (2018) sobre el paso del tiempo y la memoria a través del grafoscopio del Museo del Prado; y la serie 'Acheronta Movebo' (2016), realizada a partir de los archivos fotográficos de las minas de Asturias y que se exhibió por primera vez en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería.

La exposición 'Háptica. Joan Fontcuberta' puede visitarse hasta el 19 de julio en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla en horario de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas, y domingos y festivos de 10 a 14 horas con entrada gratuita.

Durante cinco décadas, Joan Fontcuberta (Barcelona, 24 de febrero de 1955) ha desarrollado un trabajo artístico centrado en el campo de la fotografía, desplegando además una actividad plural como docente, ensayista, comisario de exposiciones e historiador. Tanto su producción creativa como de reflexión se sitúa en una perspectiva crítica del lenguaje y se centra en los conflictos entre naturaleza, tecnología, fotografía, memoria y regímenes de verdad, explorando la condición narrativa y documental de la imagen.

A lo largo de su trayectoria ha realizado exposiciones individuales en centros de referencia como el MoMA (Nueva York), el MIT (Cambridge), el Art Institute (Chicago), el Museum of Fine Arts (Japón), el Australian Center of Photography (Sydney), el Science Museum (Londres), ARTIUM (Vitoria) y Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona), entre otros.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres del Ministerio de Cultura de Francia; el Premio Nacional de Cultura en Artes Plásticas de la Generalitat de Catalunya y el Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo.