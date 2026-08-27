Fundación Unicaja organiza en Almería talleres y charlas con motivo de la exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo'

Exposición de Joan Miró de la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja organiza un programa de actividades paralelas con motivo de la exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo' que incluye talleres y charlas-debate dirigidos a todos los públicos.

La programación, según ha indicado la entidad en una nota, contempla sesiones prácticas en torno a la estampación experimental, la serigrafía textil, las técnicas del falso grabado, punta seca y linóleo, así como charlas-debates con la participación del arquitecto José Ángel Ferrer, el crítico de arte y miembro del Patronato de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca, Fernando Gómez, y la comisaria de la exposición Isabel Elorrieta.

El Centro Fundación Unicaja Almería exhibe en 'Joan Miró. El valor del símbolo' un recorrido por el universo creativo de uno de los artistas fundamentales del arte contemporáneo, poniendo el foco en el papel central del símbolo como eje de su lenguaje plástico y poético.

Para profundizar en la producción del creador barcelonés, el 1 de septiembre a las 18,00 horas se ofrece un taller de estampación experimental a partir de la obra de Joan Miró 'Sin título' (1981), presente en la exposición. Los participantes trabajarán con pasteles, gouache y tinta china para experimentar con contrastes fuertes y texturas intensas.

El 5 de septiembre a las 11,00 horas tendrá lugar una actividad de serigrafía textil para familias, que permitirá comprender y experimentar los principios de esta técnica de una manera clara y asequible. Durante el proceso se creará un diseño colectivo que posteriormente se estampará en bolsas de tela.

El programa continuará el 8 de septiembre a las 18,00 horas con un taller de falso grabado, una técnica expresiva que permite conseguir un efecto visual similar al de los grabados tradicionales, como la xilografía o la aguatinta, mediante un procedimiento más sencillo y accesible.

El 15 de septiembre a las 18,00 horas se celebrará una actividad de estampación dirigida a familias, que ofrecerá una introducción a la técnica de estampación en relieve sin tórculo mediante la creación de matrices a partir de materiales fácilmente manipulables.

Por su parte, el 19 de septiembre a las 11,00 horas se impartirá un taller de punta seca y entintado a la poupée, centrado en la estampación polícroma en huecograbado mediante punta seca sobre tetrabrik y tomando como referencia la obra de Joan Miró 'Sin título' (1949), presente en la muestra.

Las actividades continuarán el 3 de octubre a las 11,00 horas con un taller de linóleo y chine-collé dedicado a la estampación en relieve y al collage a partir de la obra de Joan Miró 'Sin título' (1973), incluida en la exposición.

La programación se cerrará el 6 de octubre con dos charlas-debate en torno a la figura, la obra y el legado artístico de Joan Miró. A las 19,00 horas tendrá lugar 'Miró, construir el espacio, transformar la mirada', con la participación del arquitecto José Ángel Ferrer y Isabel Elorrieta, comisaria de la exposición.

A continuación, a las 19,50 horas, se celebrará 'Paysage Miró', con Fernando Gómez, crítico de arte, gestor cultural y miembro del Patronato de la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de Mallorca, e Isabel Elorrieta, comisaria de la muestra. Las charlas tienen entrada libre hasta completar aforo.

Para participar en los talleres es necesario inscripción previa en mediacioncultural@fundacionunicaja.com y en el teléfono 950 18 22 86.

UN ARTISTA ÚNICO

La exposición 'Joan Miró. El valor del símbolo' reúne más de 40 obras originales, entre óleos, dibujos, grabados y trabajos sobre papel, que permiten aproximarse a las distintas etapas, técnicas y soportes de la producción del creador barcelonés.

Entre las obras destacadas de la muestra figuran piezas representativas de diferentes momentos de su trayectoria, como Oiseaux (1975), gouache y tinta sobre papel japonés, donde el pájaro se convierte en símbolo de libertad y tránsito; así como dibujos y composiciones sobre papel que muestran la vertiente más experimental e íntima de su producción.

Junto a ellas, un dibujo sin título de 1949, ejecutado a lápiz sobre papel, permite acercarse a la dimensión más íntima y sintética de su lenguaje, mientras que Sans titre (1981), realizado con óleo, gouache, tinta china y carboncillo sobre papel, muestra la vitalidad experimental de sus últimos años.

La muestra puede visitarse hasta el 11 de octubre en el Centro Fundación Unicaja Almería (Paseo de Almería, 69) con entrada libre, de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas. Durante el mes de agosto, el horario de tarde será de 17,00 a 20,00 horas. Comunicación