Fundación Unicaja patrocinará un año más al Club Deportivo Virgili Cádiz de fútbol sala

CÁDIZ 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja patrocinará un año más al Club Deportivo Virgili Cádiz, club que milita en la Segunda División B de Fútbol Sala Nacional y que celebra este año sus 50 años de existencia jugando por primera vez en la historia la Copa del Rey.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, ha realizado una visita a uno de los entrenamientos del primer equipo en las instalaciones del Pabellón Mirandilla-Campo del Sur, en la capital gaditana, acompañado por su presidente, José Luis Botana.

En una nota, la fundación ha detallado que el CD Virgili Cádiz cuenta en la actualidad con más de 130 jugadores y nueve equipos que van desde la categoría bebé a la cadete en desarrollo formativo a través de la Escuela Virgili Cádiz, y de cadete a senior en categoría federada.

Según la institución, el acuerdo responde al compromiso que mantiene con el deporte, tanto a nivel de élite como de base, dentro de su filosofía de "promoción de valores esenciales para la ciudadanía" como son "el espíritu de superación, el esfuerzo, el trabajo en equipo y, muy especialmente, un estilo de vida saludable".

La trayectoria de apoyo al deporte andaluz por parte de Fundación Unicaja supera ya los 45 años. Así, como ha recordado, su respaldo se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el baloncesto, el atletismo, el waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica, entre otras.

El Club Deportivo Virgili Cádiz ha cumplido en 2025 medio siglo de vida desde su fundación en 1975. El equipo juega actualmente en la Segunda División B de Fútbol Sala Nacional. Tras 50 años, el club abre una nueva etapa en la que la profesionalización se convierte en "la gran apuesta".

Su proyecto deporgivo incorpora especialistas en gestión deportiva, preparación física, comunicación y marketing, con el objetivo de elevar el nivel competitivo y asegurar un entorno de alto rendimiento.

Además, el club impulsará programas de sostenibilidad medioambiental, campañas de igualdad de género, actividades inclusivas para personas con discapacidad y acciones contra la Lgtbifobia. También fomentará hábitos de vida saludables, apoyará a la infancia en riesgo de exclusión, promoverá el voluntariado y colaborará con emprendedores locales para impulsar el talento gaditano.