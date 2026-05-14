Fundación Unicaja presenta en Málaga la muestra 'Espacios y luces' de Paula Varona

Fundación Unicaja presenta la muestra 'Espacios y luces' de Paula Varona. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha presentado este jueves en el Museo de la Semana Santa de Málaga la exposición 'Espacios y luces' de la artista malagueña Paula Varona, que propone un recorrido por diferentes escenarios culturales y cotidianos donde la arquitectura, la memoria urbana y la presencia del mar se entrelazan a través de la pintura y con la luz como hilo conductor.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido; el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín, y la artista Paula Varona han presentado esta muestra, que "construye un universo visual en el que el paisaje cultural se convierte en un lugar de encuentro entre historia, experiencia y emoción", han señalado en el acto.

La muestra, compuesta por un total de 45 obras, se articula en tres grandes ejes temáticos. El primer bloque temático se centra en la representación de Málaga, cuyas calles, plazas y edificios históricos como la Catedral, la Plaza de la Merced o la Alcazaba aparecen atravesados por la luz cambiante del día, revelando la complejidad y el dinamismo del paisaje urbano.

A través de estas escenas, la artista captura el pulso cotidiano de la vida urbana y establece un diálogo entre la arquitectura, naturaleza y vida urbana.

El recorrido expositivo continúa con una serie de paisajes marinos representados como horizontes en calma y espacios de contemplación y que evocan la estrecha relación entre las ciudades costeras y su entorno natural.

La muestra se completa con una sección dedicada a los museos como territorios de contemplación y conocimiento. En estas obras, Varona explora los interiores de algunas de las instituciones culturales más emblemáticas como el Guggenheim de Bilbao, la Tate Modern Museum de Londres, y el Museo del Prado, transformándolos en paisajes de luz y perspectiva. También destacan piezas que hacen un guiño a 'La maja vestida' y 'La maja desnuda' de Goya, 'El Jardín de las Delicias' o la obra 'Joaquín Peinado y Picasso', realizada expresamente en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda.

La exposición 'Espacios y luces' de Paula Varona puede visitarse hasta el 19 de julio en el Museo de la Semana Santa de Málaga de martes a sábado en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 16,00 a 19,00 horas, y domingos de 10,00 a 13,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Paula Varona (Málaga, 1963) comenzó su formación artística con apenas 20 años en la Heatherley School of Fine Art de Londres y posteriormente en la Byam Shaw School of Art, perteneciente a la Saint Martin's School of Arts.

Entre sus exposiciones individuales se encuentran la celebrada en 1995 en el Palacio de Miraflores de Madrid; la de 1998 en la Cordonería Nacional de Lisboa; la de 2007 en la Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid -espacio al que regresaría en 2010, 2013 y 2020-; y la de 2008 en la PBC Art Gallery, en Nehru Place Greens, Nueva Delhi. Entre los reconocimientos que ha recibido destaca la Medalla de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores.