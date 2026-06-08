Fundación Unicaja presenta en Málaga 'Turbulencias', una selección de artículos y ensayos de Francisco J. Carrillo

Portada del libro 'Turbulencias' de Francisco J. Carrillo - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja ha publicado el libro 'Turbulencias' de Francisco J. Carrillo que reúne una selección de artículos y ensayos donde el autor malagueño reflexiona sobre los grandes desafíos del mundo contemporáneo.

El acto de presentación tendrá lugar este jueves a las 19,00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga con entrada libre hasta completar aforo, según han informado desde la fundación en un comunicado.

'Turbulencias' reúne una selección de artículos y ensayos en los que Francisco J. Carrillo reflexiona, con mirada crítica y humanista, sobre los grandes desafíos del mundo contemporáneo: los conflictos internacionales, las transformaciones políticas y sociales, el multilateralismo, la cultura y el papel del pensamiento crítico en un tiempo de incertidumbre.

La publicación recoge textos de clara vocación analítica sobre la actual geopolítica, que combinan experiencia diplomática, rigor intelectual y un lenguaje literario cuidado, ofreciendo claves para comprender las convulsiones de nuestro tiempo.

Francisco J. Carrillo (Málaga, 1944) es escritor, ensayista y poeta. Ha desarrollado una larga trayectoria profesional en organismos internacionales, especialmente en la Unesco, donde ocupó altos cargos diplomáticos y de responsabilidad.

Es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociología, con una sólida formación humanística. Es autor de una amplia obra narrativa, ensayística y poética, colaborador habitual en prensa y académico de diversas instituciones culturales nacionales e internacionales. Fue distinguido como Gran Oficial de la Orden del Alfonso X el Sabio (España) por la Orden de la Artes y Las Letras (Francia).

COMPROMISO CON LA LITERATURA Y EL MUNDO EDITORIAL

Fundación Unicaja, dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su servicio de publicaciones. El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados. El catálogo y librería virtual están disponibles en su web.

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.