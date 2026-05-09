Fundación Unicaja presenta en San Fernando (Cádiz) el espectáculo multisensorial 'Luz y Verso'

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja en San Fernando (Cádiz). - FUNDACIÓN UNICAJA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja recala en la Plaza del Rey de San Fernando (Cádiz) hasta el 17 de mayo para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º. La recaudación de las entradas solidarias, que ya están agotadas, se destina a la asociación de atención y tratamiento integral de las personas con parálisis cerebral y capacidades diferentes Upace San Fernando.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el presidente de Upace San Fernando, Antonio González han asistido al primer pase de esta experiencia multisensorial. 'Luz y Verso' muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos, según ha informado la Fundación en una nota.

Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido inmersivo en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática.

De esta forma, obras como 'Las Meninas' de Velázquez, 'El Caballero de la mano en el pecho' de El Greco o 'La Maja desnuda' de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para cien personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. 'Luz y Verso' permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de 'Luz y Verso' con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.