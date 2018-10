Fundación Unicaja y Promúsica inician este sábado en Málaga un ciclo que homenajea los grandes musicales

Publicado 19/10/2018 14:01:48 CET

MÁLAGA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja y Promúsica se unen de nuevo con su ciclo 'Encantados con la música' en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. En esta ocasión, el proyecto orquestal rendirá homenaje a grandes musicales en su recital este sábado a las 20.00 horas.

Como en otras ocasiones el director Javier Claudio será el encargado de dar las directrices a la Orquesta de Cámara Promúsica, que actuará junto a la soprano Claudia Teruel, el tenor Francisco Arbós, el percusionista Juan Carlos Bonil y el pianista Mario Pagnozza.

Todos ellos interpretarán extractos musicales como 'My favorite things' de 'Sonrisas y lágrimas', 'Feed the birds' de 'Mary Poppins', 'City of Stars' de 'La, la, land', así como bandas sonoras muy conocidas de películas como 'La familia Adams', 'El Mago de Oz', 'West Side Story', 'High School Musical', 'Los Miserables', 'El Fantasma de la Ópera', 'La Bella y la Bestia' y 'Grease', entre otras.

Asimismo, la Escuela de Danza de Torremolinos completará el espectáculo con una coreografía de Carmen Crespo, en la que imprimirán ritmos a los temas.

Para terminar el año, la Fundación Unicaja, que tiene por objetivo hacer accesible la cultura al mayor público posible, ofrecerá una extensa programación en su Sala Unicaja de Conciertos María Cristina durante el último trimestre, en la que destaca los cuatro ciclos líricos y entre los que se encuentra 'Encantados por la música' del proyecto Promúsica.

Además de 'Los grandes musicales', este ciclo contará con dos conciertos más. Por un lado, el 3 de noviembre el espíritu de la noche de los muertos llegará a la sala con el recital 'Terror, magia y humor en Halloween', que será interpretado por la Orquesta Joven Promúsica.

Por otro, la agrupación acabará el año con su concierto de Navidad, en el que participará el proyecto Promúsica y en el que se podrán escuchar piezas de Mozart, Strauss, así como grandes clásicos de esta época festiva como son Navidades Blancas y Adestes Fideles.