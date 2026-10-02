Fundación Unicaja publica el libro 'Historia de un cantaor' sobre vida y trayectoria del cantaor Curro Lucena

Fundación Unicaja publica el libro 'Historia de un cantaor' sobre vida y trayectoria de Curro Lucena . - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja presentará la próxima semana el libro 'Historia de un cantaor' de Francisco Calzado Gutiérrez; una obra de carácter biográfico, testimonial y divulgativo que propone un recorrido por la vida y trayectoria artística de Francisco de Paula Luna Navarro, conocido artísticamente como 'Curro Lucena' y que acerca a su experiencia personal y a su vinculación con el cante flamenco.

El acto de presentación tendrá lugar el miércoles 7 de octubre a las 19,00 horas en el Centro Fundación Unicaja Ronda con entrada libre hasta completar aforo, han informado desde la entidad en un comunicado.

La obra se articula en torno a la trayectoria vital y artística de Francisco de Paula Luna Navarro, siguiendo un hilo biográfico que entrelaza sus experiencias personales con su aprendizaje y evolución como cantaor.

Según han señalado, a través de recuerdos, vivencias y referencias al entorno flamenco que lo rodeó, el autor reconstruye su figura y, al mismo tiempo, ofrece un acercamiento al contexto cultural y humano en el que se desarrolló su relación con el flamenco. Asimismo, el libro pone el acento en la parte más personal y humana de 'Curro Lucena', haciendo énfasis en el crecimiento y el aprendizaje dentro del mundo del flamenco a lo largo de la historia.

El autor, Francisco Calzado Gutiérrez, ha sido secretario de la Peña Flamenca de Lucena a lo largo de 15 años y realizó los proyectos de solicitud y desarrollo del XXVI Congreso de Arte Flamenco Ciudad de Lucena coincidiendo con el centenario de la muerte del concertista de guitarra Flamenca "Paco de Lucena".

Es autor del libro 'Los Fandangos de Lucena' cantes de viejos oficio, ambientes y artistas lucentinos publicado por la Diputación Provincial de Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena. También ha sido partícipe de las obras, 'Paco de Lucena', 'De la Génesis al Ocaso', sobre la huella innovadora del guitarrista y su papel en el desarrollo y conformación del toque flamenco, editado por dicho ayuntamiento.

Ha sido coordinador del grupo de investigación y trabajo 'La Verdial', proyecto que pretende divulgar el flamenco en centros de enseñanza secundaria. Ha colaborado con artículos de flamenco y de otras temáticas en periódicos y revistas especializadas.

Según han indicado, Fundación Unicaja, "dentro de su compromiso con la cultura, promueve la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones". El sello editorial de la institución cuenta en la actualidad con más de 1.500 títulos publicados, con un catálogo y librería virtual disponibles en https://libreria.fundacionunicaja.com/

Asimismo, Fundación Unicaja es responsable y propietaria de varios espacios de estudio e investigación literarios como el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado, la más importante a nivel privado que existe en el mundo dedicada a los autores y provista de más de 6.000 documentos.

La institución promueve la creación literaria con la convocatoria de sus certámenes literarios y su respaldo y participación en premios y concursos impulsados junto a otras instituciones. Además, la institución organiza encuentros entre autores y público y otras actividades de fomento a la lectura.